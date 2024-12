Die HTS sieht die größte Gefahr aktuell offenbar darin, dass ausländische Mächte in den Krieg eingreifen könnten. Nicht umsonst verfolgt sie in ihrer Kriegskommunikation die Strategie, sich gemäßigt zu geben. Ihr Anführer Abu Muhammad al-Dschaulani gibt dem US-Sender CNN Interviews, er versprach den eroberten Gebieten, dass es keine Gewalt und Plünderungen geben werde, auch nicht gegen Christen und Kurden.

Aber die HTS gilt vor allem international als Terrororganisation, weil sie aus einem Ableger der Terrororganisation al-Qaida hervorging. Unklar ist also, ob die Islamisten noch immer gemäßigt sind, wenn sie ihre militärischen Ziele in Syrien erreicht haben.

Großes Vertrauen genießt die HTS nicht in der Region. In vielen Staaten im Nahen Osten wird sie als neue Version des IS gesehen und bis auf die Türkei und Katar werden sie von allen anderen Golfstaaten abgelehnt. Und das ist Assads größte Chance in der gegenwärtigen Lage: Ein Großteil der Staaten im Nahen Osten möchte nicht, dass Syrien von Islamisten kontrolliert wird. Besonders nach den Erfahrungen, die sie mit dem IS gemacht haben, lehnen sie das ab. Das könnte Assad am Ende an der Macht halten.

Denn es ist durchaus vorstellbar, dass ausländische Mächte in den Krieg eingreifen, bevor der syrische Machthaber verliert. Am Freitag traf sich etwa Assads Außenminister Bassam al-Sabbagh mit seinen iranischen und irakischen Amtskollegen Abbas Araghchi und Fuad Hussein. Besonders der Irak steht hier im Fokus, denn er musste weite Teile seines Staatsgebietes vom IS zurückerobern. Nun könnten schiitische Milizen, die vom Iran unterstützt werden, sowie reguläre Truppen der irakischen Armee theoretisch in Syrien eingreifen. Diese Optionen liegen auf dem Tisch.