"Zwang und Erpressung werden China nicht einschüchtern"

Peking will Washington die Stirn bieten. "Wenn die USA diesen falschen Weg weitergehen, dann werden wir bis zum Schluss kämpfen", sagte der chinesische Handelsminister Wang Wentao am Donnerstag in Peking. "Zwang und Erpressung werden in China nicht funktionieren und China auch nicht einschüchtern."