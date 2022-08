Demütigung der Bundeswehr in Mali: Achtung, jetzt kommt Putin!

Auch zwischen Malis Hauptstadt Bamako und dem Feldlager am Rande des Flughafens in der Stadt Gao wird zivil geflogen. Es sei der erste Flug dieser Art, nachdem die malische Übergangsregierung am 14. Juli Kontingentwechsel der UN-Mission Minusma ausgesetzt habe, hieß es. Geplant ist auch, dass deutsche Soldaten aus Mali zurück nach Deutschland fliegen.

Eigentlich stand der Truppenaustausch schon vor Wochen an, aber das malische Regime hatte keine Erlaubnis für einen Flug mit einem Militärtransporter gegeben. Der Zivilflug ist nun die Alternative. Der Vorgang ist zum Symbol dafür geworden, dass die Zusammenarbeit mit der Militärjunta nicht mehr funktioniert.

"Darauf ist jeder Soldat mental eingestellt"

Darunter leiden auch die Bundeswehrsoldaten, schließlich sollten einige schon längst wieder bei ihren Familien in Deutschland sein. Stattdessen wurden sie über Wochen in politische Geiselhaft genommen.

Die Bundeswehr gibt sich professionell. "Jeder Soldat und jede Soldatin weiß, dass es auch zu Verzögerungen kommen kann. Darauf ist jeder Soldat mental eingestellt", versichert eine Sprecherin des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr t-online. Sie sagt aber auch: "Sicherlich freuen sich die Soldatinnen und Soldaten vor Ort, nach vier bis sechs oder gar mehr Monaten darauf, ihre Familien und Freunde wiederzusehen und in die Heimat zurückzukommen."

Hinter dem konkreten Streit um den Soldatenaustausch stehen vielschichtige Probleme des Einsatzes. Das malische Regime erklärte in Gesprächen mit deutschen Regierungsvertretern zwar immer wieder, dass die Bundeswehr weiterhin willkommen sei. Glaubhaft ist das aber nicht. Denn die Militärjunta stellt die westliche Truppenpräsenz gegenüber der eigenen Bevölkerung entweder als sinnlos dar oder die Unterstützung durch die Bundeswehr wird verschwiegen.

So halfen zum Beispiel deutsche Soldaten Anfang August in einer waghalsigen Aktion dabei, 22 verletzte Menschen nach einem Angriff von Islamisten auf die malische Armee zu retten. Aus Rücksicht auf das Regime schwieg auch die Bundeswehr dazu. In Mali werden derartige Einsätze unter Verschluss gehalten. Doch auch dieser Vorgang unterstreicht, dass die Militärjunta kein Interesse daran hat, das Bild der westlichen Militärpräsenz zu verbessern.

Rückzug der Kolonialmacht