Russland beeinflusst Wahlen in Deutschland und verzerrt die öffentliche Debatte. Zwei Experten warnen vor der verdeckten Einflussnahme. Die Bundesregierung reagiere zu verhalten auf die Bedrohung.

Die russische Armee attackiert die Ukraine, aber auch gegen Deutschland ist das Kremlregime aktiv. Denn Russland führt einen Informationskrieg, Deutschland ist in nie gekannter Intensität russischen Einflusskampagnen ausgesetzt. Wie manipuliert der Kreml mit Milliardenbudgets die öffentliche Meinung in den sozialen Netzwerken? Warum ist Deutschland "Zielscheibe Nummer eins" in Russlands Informationskrieg? Und was müsste nun getan werden?

Diese Fragen beantworten Arndt Freytag von Loringhoven und Leon Erlenhorst im folgenden Gespräch. Freytag-Loringhoven ist ehemaliger Top-Diplomat und Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes, Leon Erlenhorst Propagandaexperte. Gemeinsam haben sie gerade das Buch "Putins Angriff auf Deutschland" veröffentlicht.

t-online: Herr Freytag-Loringhoven, Herr Erlenhorst, Russland attackiert die Ukraine mit Waffengewalt, auf Deutschland hat es Wladimir Putin in einem Informationskrieg abgesehen. Welche Mittel setzt Russland gegen uns ein?

Arndt Freytag von Loringhoven: Es geht um hybride Bedrohungen, um Desinformation, Propaganda und Cyberattacken. Deutschland ist in Putins Fadenkreuz.

Was will das russische Regime erreichen?

Leon Erlenhorst: Grundsätzlich will Putin die öffentliche Meinung in Deutschland beeinflussen und produktiven, gesellschaftlichen Diskurs verhindern. Darüber hinaus sollen die Maßnahmen Misstrauen gegenüber der Politik, dem Staat und den traditionellen Medien schüren. Das ist auch mit konkreten Zielen verbunden, etwa der Entsolidarisierung der deutschen Bevölkerung mit der Ukraine und der Stärkung extremistischer Kräfte.

Freytag-Loringhoven: Wichtig ist Russland die Verbreitung bestimmter Narrative, vor allem um die Waffenhilfe für die Ukraine zu unterminieren. Dann existiert ein weiterer Bereich der russischen Desinformation, in dem der Inhalt eher sekundär ist: Er dient vor allem dem Ziel, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu zerstören, uns zu verwirren und zu verunsichern und das Vertrauen in die demokratischen Institutionen zu untergraben. Ob die Migrationskrise, die Corona-Pandemie, die Stärkung extremistischer Gruppen, AfD und Bündnis Sahra Wagenknecht, oder die Kriege in Gaza wie gegen die Ukraine: Der Kreml nutzt viele Hebel in Deutschland.

Lässt sich ungefähr bemessen, wie erfolgreich Russland in seinem Krieg der Desinformation gegen Deutschland ist? In Ihrem gemeinsamen Buch beschreiben Sie vielfältige Maßnahmen.

Erlenhorst: Grundsätzlich müssen wir verstehen, dass der digitale Angriff nicht direkt, sondern subtil und längerfristig auf Menschen wirkt. Es ist wie radioaktive Strahlung: Sie schädigt unseren Organismus, aber wir bemerken es erst, wenn die Symptome der Strahlenkrankheit auftreten. Trotzdem gibt es messbare Effekte, die der russische Informationskrieg gegen Deutschland bewirkt.

Arndt Freytag von Loringhoven, Jahrgang 1956, ist Diplomat im Ruhestand und war deutscher Botschafter in Tschechien und Polen. Freytag-Loringhoven fungierte zudem als Vizepräsident des BND und Beigeordneter Generalsekretär der Nato für geheimdienstliche Zusammenarbeit. Heute ist er Senior Advisor bei Berlin Global Advisors. Leon Erlenhorst, Jahrgang 1996, studierte Philosophie, Volkswirtschaftslehre und Internationale Beziehungen. Erlenhorst beschäftigt sich seit langer Zeit mit der Funktionsweise von Propaganda. Zusammen mit Arndt Freytag von Loringhoven hat er gerade das Buch "Putins Angriff auf Deutschland. Desinformation, Propaganda, Cyberattacken" veröffentlicht.

Haben Sie ein Beispiel?

Erlenhorst: Bestimmte prorussische Verschwörungsmythen verfangen offenbar in der deutschen Gesellschaft. Ein Beispiel dafür ist die Behauptung, dass die Nato Russland so lange provoziert habe, bis Russland in den Krieg ziehen musste. Ein Jahr nach der russischen Vollinvasion der Ukraine 2022 ist die Zustimmung zu dieser Aussage in Deutschland um zehn Prozent gestiegen – ohne irgendeine Beweiskraft dafür in der Realität. Ein weiteres Beispiel ist die Corona-Pandemie. Hier muss man sagen: Desinformation tötet. Auch die Corona-Leugner landeten auf der Intensivstation.

Freytag-Loringhoven: Die Intensivierung von russischer Propaganda ließ sich in klassischen Medien, aber vor allem auch in sozialen Netzwerken beobachten. Ist das nun Zufall? Wohl eher nicht. Vor allem nicht, wenn man die Summen betrachtet, die Russland in die Manipulation der öffentlichen Meinung in westlichen Gesellschaften investiert.

Können Sie eine Zahl nennen?

Freytag-Loringhoven: Das lässt sich Russland eine Menge kosten. Das Kremlregime investiert laut Schätzungen von Experten mehrere Milliarden Euro jährlich in den Informationskrieg.

Mit welchem Betrag hält Deutschland dagegen?

Freytag-Loringhoven: Das ist sehr, sehr viel weniger. Es gibt verschiedene Budgets zur Bekämpfung von Desinformation, dasjenige des Auswärtigen Amtes beträgt derzeit zwölf Millionen Euro im Jahr.

Das nimmt sich bescheiden aus angesichts der Bedrohung.