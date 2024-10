Eines meiner prägendsten Ereignisse erlebte ich in der Jugend. Ich bin in der Steiermark aufgewachsen, ganz nah an der Grenze zum heutigen Slowenien. 1991 kam es nach der Unabhängigkeitserklärung des Landes zum 10-Tage-Krieg mit Jugoslawien, ich habe selbst gesehen, wie Einheiten des Österreichischen Bundesheeres deswegen in die Region verlegt wurden. Damals wurde mir das erste Mal bewusst, was es wirklich bedeutet, dass Krieg in einem Nachbarland herrscht. Das Massaker von Srebrenica 1995 an rund 8.000 Bosniaken – fast alle Männer und Buben – hat mich ebenfalls geprägt. Und nicht zuletzt habe ich Verwandte, die im Zweiten Weltkrieg Soldaten gewesen sind, ich war stark mit dem Erbe dieses Konflikts konfrontiert.