Es wurden Chancen vertan, daran besteht kein Zweifel. Nun walten Trump und Musk. Was wir aber wirklich brauchen, ist ein sozialer und wirtschaftlicher Wandel, wie ihn der New Deal von Franklin D. Roosevelt einst herbeigeführt hat: Er beinhaltete zum Beispiel eine aktivere Rolle der Regierung bei der Zügelung der Macht der großen Unternehmen, die nicht rechenschaftspflichtig waren. Roosevelt argumentierte damals, dass eine zu große Machtkonzentration bei diesen Unternehmen die amerikanische Freiheit und die amerikanische Demokratie bedrohen würden. Das sollte uns bekannt vorkommen, wenn wir an die Techgiganten in unserer Gegenwart denken.

Roosevelt gelang es zu seiner Zeit, die großen und mächtigen Unternehmen zu bändigen.

Roosevelt erließ eine strenge Kartell- und Antimonopolpolitik, er führte eine energischere Rolle der Regierung bei der Förderung von Gewerkschaften und Tarifverhandlungen ein und sorgte für eine Stärkung des sozialen Sicherheitsnetzes. Das ist genau die Art von Agenda, die wir jetzt brauchen, um die sich ausweitenden Ungleichheiten zu bekämpfen.

Nun können weder die Demokraten in den USA noch die Parteien der demokratischen Mitte in Europa die Populisten zurückdrängen, indem sie sich darauf beschränken, Trump, die Front National und die AfD zu verteufeln. Was tun?

Sie haben völlig recht. Der Erfolg der rechtsautoritären Versionen des Populismus ist in der Regel ein Symptom für das Scheitern der progressiven Politik. Damit haben wir es in den USA zu tun, über die ich hier hauptsächlich spreche, aber es gibt ähnliche Muster in den europäischen Demokratien in den vergangenen Jahrzehnten: Die Demokraten und Republikaner haben gleichermaßen eine neoliberale Version der Globalisierung angenommen. Das hat zu hohem Wirtschaftswachstum und großen Gewinnen für die oberen zehn bis 20 Prozent der Bevölkerung geführt, während das Medianeinkommen in realen Zahlen rund fünf Jahrzehnte lang stagnierte. Ich betone: In dieser Zeit des großen Wirtschaftswachstums, im Zeitalter der Globalisierung, stagnierte das Medianeinkommen also in realen Zahlen. Das ist eine ziemlich lange Zeit, in der sich die Aussichten für die arbeitenden Menschen nicht verbessert haben. Wie konnte es so weit kommen? Ronald Reagan in den USA und Margaret Thatcher in Großbritannien waren in den Achtzigerjahren mit der Behauptung angetreten, die Regierung sei das Problem, die Märkte hingegen die Lösung.

Mit diesem Grundsatz brachen dann weder der Demokrat Bill Clinton noch Tony Blair mit New Labour in den Neunzigerjahren. In Ihrem Buch "Das Unbehagen in der Demokratie" kritisierten Sie schon im ursprünglichen Erscheinungsjahr 1996 Clintons Hinwendung zur "neoliberalen Agenda".