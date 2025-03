Vor der Attacke der Hamas protestierten Zigtausende Israelis gegen die ultrarechte Regierung Netanjahus und seine sogenannte Justizreform. Spielen Sie darauf an?

Ja. An der Spitze der israelischen Regierung haben wir Netanjahu, einen Mann, der sich vor dem Gefängnis retten will. Er hält verzweifelt an der Macht fest und nahm dafür Leute in sein Kabinett auf, die früher als Terroristen bezeichnet wurden. Die Zerstörung der Demokratie in Israel ist also im Gange. Das Argument, Israel sei die einzige Demokratie im Nahen Osten, überzeugt niemanden mehr.

Sie schreiben in Ihrem Buch, dass einst ein Bild von Moshe Dayan in ihrem Zimmer hing. Wie fand der israelische Verteidigungsminister des Sechstagekriegs 1967 seinen Weg zu Ihnen?

Moshe Dajan war relativ populär in Indien, er symbolisierte militärische Effizienz und Einheit. Ich habe Israel früher so gesehen, wie seine Regierungen es aussehen lassen wollten seit den Sechzigerjahren: Als Erlösung nach dem Holocaust für dessen Opfer sowie die Garantie dafür, dass sich etwas Derartiges niemals wiederholen kann. Wie mir ging es vielen anderen Menschen im Globalen Süden. Israels Gründung wurde zunächst mit Wohlwollen wahrgenommen, denn die europäischen Juden hatten einen sicheren Ort verdient. Dass dieser Ort allerdings durch Gewalt und Vertreibung der Palästinenser geschaffen wurde, hat die Sympathie verschwinden lassen.

Diese war aber auch eine Folge des Kriegs, den arabische Staaten 1948 gegen Israel begannen. In diesen und anderen muslimischen Ländern wurden zudem ebenfalls massenweise Juden vertrieben.

Jüdische Israelis erlebten die Geburt ihres Nationalstaats 1948 als eine Frage von Leben und Tod. Da ist wahr. Ebenso sind die Vertreibungen von Juden aus arabischen Ländern ein Unrecht gewesen.

Der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern währt nun seit 1948. Wie wirkt sich dieser permanente Stresszustand aus?

Die Situation ist schrecklich. Wir haben es in Israel mit einer Gesellschaft zu tun, der ständig erzählt wird, dass sie ihre Feinde vernichten muss, bevor diese Israel zerstören. Jedes Anzeichen von Widerstand seitens der Palästinenser wird als unerträglich empfunden.

Hamas, Hisbollah und deren Schutzmacht Iran wollen Israel auch von der Landkarte tilgen, den Menschen in Gaza, im Libanon und im Iran wird doch wenig anderes erzählt.

An dieser Stelle müssen wir wieder darüber sprechen, was zuerst da war. Reden wir also über das Jahr 2018, als die Hamas es mit gewaltfreien Demonstrationen an den Grenzübergängen zwischen Gaza und Israel probiert hat. Die Leute forderten ein Recht auf Rückkehr. Was war die Folge? Am Ende waren mehr als 200 Palästinenser tot. Mein Buch beginnt mit dem Aufstand der Jüdinnen und Juden, die 1943 von den Deutschen im Warschauer Ghetto gefangen waren. In der Geschichte gibt es immer wieder Beispiele von Menschen, die sich in völliger Hoffnungslosigkeit gegen ihre Unterdrücker auflehnen. Es war die Reaktion von Menschen, die wussten, dass sie ohnehin getötet werden sollten, ohne an die Konsequenzen zu denken, erhoben sie sich.

Der Vergleich zwischen dem Aufstand im Warschauer Ghetto 1943 gegen die SS und die Terrorattacke der Hamas auf israelische Zivilisten 2023 ist gewagt. Zudem kam es bei den erwähnten Demonstrationen durchaus zu gewalttätigen Aktionen eines Teils der Teilnehmer.

Sie waren anfangs gewaltlos. Das hat viele Menschen berührt, hatte dann aber keinerlei Auswirkungen. Die Hamas hat diese Erkenntnis sicher in ihre Planungen für den 7. Oktober 2023 einbezogen. Selbstverständlich haben sie tote israelische Zivilisten einkalkuliert, sicher sind sie von einer israelischen Vergeltung ausgegangen, die wiederum palästinensische Zivilisten das Leben kosten würde. Sie haben aber zwei Dinge unterschätzt: Einmal das Ausmaß der Überrumpelung der Israelis am 7. Oktober 2023 und das Ausmaß des Gegenschlags. Die Hamas hat nicht geahnt, wie radikal Benjamin Netanjahu und seine Regierung wirklich sind. Derartige Fehleinschätzungen waren schon immer Teil dieser Art von Ausbrüchen von militanten und antikolonialen Bewegungen. Was am 7. Oktober 2023 geschah, war historisch nicht beispiellos. Wir gehen an diese Fragen mit einer historischen Unschuld heran, die sowohl naiv als auch ziemlich schockierend ist.

Wie sehen die Staaten des Globalen Südens den Konflikt?

Für die meisten Menschen außerhalb der weißen westlichen Länder ist die Palästinafrage eine Frage der aufgeschobenen Dekolonisierung. Wenn sie den Nahen Osten betrachten, sehen sie mit Israel einen Stellvertreterstaat der westlichen Interessen, der das Land der Palästinenser, die dort lebten, besetzt und gestohlen hat und weiterhin besetzt und stiehlt. Ihnen bleibt auch nicht verborgen, dass Israels Regierung immer enger mit weißen Rassisten und rechtsextremen Politikern in Europa und Amerika zusammenarbeitet.

Zu denen zählen Sie auch Trump. Wie schätzen Sie ihn als Präsidenten ein?

Es handelt sich um einen Mann, der offensichtlich ein hohes Maß an Selbstvertrauen in seine Fähigkeiten hat, ein großes Vertrauen in seine Macht, alle möglichen Dinge zu tun. Zum Beispiel Russland und der Ukraine "Frieden" bringen zu können. Trump will sich einmischen, er ist keiner, der sich hier um Nettigkeiten kümmert. Trump ist auch ein Mann, der nun Teile der Welt mit Russland aufteilen will, wie früher europäische Mächte Teile der Welt unter sich aufgeteilt haben. Trump ist die perfekte Verkörperung dieser imperialistischen Mentalität, die nicht einmal daran interessiert ist, ein Lippenbekenntnis zu Demokratie und Menschenrechten abzulegen oder über gemeinsame Werte oder Ähnliches zu sprechen.

Was bedeutet Trump für die USA?

Trump repräsentiert Amerika in seinem Niedergang nahezu perfekt. Ob es nun um die Ukraine oder den Gazastreifen geht, es gibt keinen Grund mehr für die USA, so zu tun, als ginge es um etwas anderes als um die eigenen nackten Interessen. Es werden sehr harte Zeiten auf uns zukommen.

Nun hat Trump der Hamas mit schwersten Konsequenzen gedroht, wenn sie die restlichen Geiseln nicht übergibt. Womit rechnen Sie?

Ich rechne mit dem Schlimmsten. Die Lektion unserer Zeit besteht hingegen darin, dass man bei der Begehung schweren Unrechts – wie der Zerstörung des Gazastreifens – irgendwann die Konsequenzen dafür tragen muss. Es ist besser, die Regeln der Normen von Moral und Recht nicht zu zerstören. Der Preis des moralischen Verzichts ist einfach zu hoch. Wir brauchen diese zerbrechlichen Strukturen, die die Zivilisation schützen, wir müssen sie bewahren, wenn wir nicht in die Barbarei abgleiten wollen.