Eine der wichtigsten Lehren aus den Weltkriegen war die Erkenntnis, dass internationale Zusammenarbeit wichtig ist. Ein Angriffskrieg gegen ein Land ist eben nicht nur eine Sache zwischen Angreifer und Verteidiger, sondern geht auch die anderen Nationen an. Gleiches gilt noch viel mehr für Genozide. Europäische Union und Nato sind nicht zuletzt institutionelle Zeugnisse des Bekenntnisses der Mitgliedstaaten, aufeinander aufzupassen: Demokratie braucht Sicherheit. Trump will davon nichts wissen, davon verabschiedet er sich und leider auch die Vereinigten Staaten mit ihm. Es ist traurig, dass wir nun wieder so viel Geld für Verteidigung ausgeben müssen statt für Bildung, Gesundheit und Soziales. Aber wir haben keine andere Wahl.

Viel ist die Rede von der Rückkehr einer Politik der Stärke. Ist es aber nicht ebenso die Rückkehr des Egoismus?

Das sehe ich auch so. Im Herzen der Demokratie finden wir die Idee der Gleichheit der Menschen. Es herrscht nicht einer allein, sondern alle können mitbestimmen. Das ist in gewisser Weise auch die Idee des Völkerrechts: Es gibt Regeln, starke Staaten sollen schwachen nicht einfach ihren Willen aufzwingen dürfen. Das sind Formen der Solidarität auf unterschiedlichen politischen Ebenen. Trumps Egoismus stellt sich dagegen, und seine Wählerschaft findet das großartig. Das ist bestürzend.

Elon Musk und weitere Superreiche in den Vereinigten Staaten sind in Trumps Lager gewechselt oder verhalten sich zumindest unauffällig. Was sagt das aus?

Bis zu einem gewissen Grad kann Demokratie den Egoismus und auch die Einflussnahme von Reichen, Unternehmen und Lobbyisten verkraften. Es gab bisher allerdings auch immer eine Art ungeschriebenen Anstandskodex. In europäischen Ländern auch wesentlich strengere Regeln, um den Einfluss von Reichen auf Politik zu begrenzen. Wichtig ist zudem die Existenz eines unabhängigen Journalismus, der Probleme ans Tageslicht bringt. Was wir jetzt in den USA sehen, sprengt jeden Maßstab: Mit Musk besitzt nicht nur ein Superreicher eines der wichtigsten Öffentlichkeitsmedien weltweit, sondern seine Firmen – insbesondere SpaceX – werden auch noch von der US-Regierung gefördert. Und Trump macht eine Autoshow mit einem Tesla im Weißen Haus. Das ist ein unfassbarer Skandal, es ist so grotesk, aber über so etwas wird kaum noch berichtet.

Was tun?

Man müsste darüber nachdenken, ob angesichts einer Reichtumsakkumulation in so wenigen Händen Demokratien nicht vielleicht Obergrenzen für Reichtum einführen. Das Geld bräuchten die Staaten dringend für die Transformationen. Man müsste auf jeden Fall wesentlich strengere Gesetze installieren, um den Einfluss von Geld zu reduzieren. Wir schütteln den Kopf über das Zensuswahlrecht, das im 19. Jahrhundert viele Länder hatten und der Stimme der Reichen mehr Gewicht gab. Aber in den USA sehen wir, dass Reiche ganz ungeniert und ohne den Umweg über Wahlen die Politik dominieren können. Es kann nicht sein, dass jemand sein exorbitantes Vermögen dafür nutzen kann, sich in dieser Weise Einfluss zu erkaufen. Musk entscheidet über Starlink mittlerweile über den Verlauf des Krieges in der Ukraine mit.

Eine letzte Frage: Haben Sie trotz Trump und Musk Hoffnung auf einen Fortbestand der amerikanischen Demokratie?

Vielleicht waren die letzten freiheitlichen, um Fairness und Gleichheit bemühten Jahrzehnte in den USA eine Ausnahme und wir kehren jetzt zurück zu Altbekanntem? Die Diskriminierung der Schwarzen in den USA etwa bis in die 1960er-Jahre wird oft unterschätzt. Andererseits ist die offene Attacke auf das Rechtsstaatsprinzip, auf Gewaltenteilung, auf einen funktionierenden Staatsapparat, auf Regeln der Fairness und auf eine freie Presse neu. Dieser Angriff auf die Demokratie ist auch deswegen historisch neu, weil Trump mit den sozialen Medien eine alternative Realität aufbauen und die freie, kritische Presse einfach umgehen kann.