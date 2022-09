Panzer für die Ukraine: Ist Deutschland wirklich der Bremsklotz?

Darin sagte die Biden-Vertreterin bei "Berlin direkt": "So sehr ich die Bestrebungen von Deutschland begrüße und bewundere, besonders die Zeitenwende, die von Kanzler Scholz ausgerufen wurde , und auch was die Deutschen in der Unterstützung der Ukraine machen", so Amy Gutmann, "meine Erwartungen sind noch höher". Insbesondere was die künftige Zusammenarbeit der USA mit Deutschland angehe, müsse man "noch mehr tun". Die deutsche Bundesregierung beteuert derweil, dass es mit Blick auf die Panzerlieferungen keinen Druck aus Washington gebe.