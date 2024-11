Mitten in der Stadt – Auto versinkt in Loch

Nach 1.000 Tagen Krieg existiert die Ukraine dank Joe Bidens Entschlossenheit immer noch. Doch zur gleichen Zeit zögerte er, und das hat Konsequenzen: Geopolitische Spannungen eskalieren, autoritäre Regime erstarken, und die Strategie des Westens gerät ins Wanken.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Als Wladimir Putin seine groß angelegte Invasion der Ukraine am 24. Februar 2022 begann, befürchteten viele im Westen das Schlimmste: Kiew würde innerhalb weniger Tage fallen, eine Moskau loyale Marionettenregierung würde eingesetzt und Europa in das wohl dunkelste Kapitel seit dem Zweiten Weltkrieg gestürzt.

1.000 Tage später haben sich diese düsteren Vorhersagen nicht bewahrheitet. Die Ukraine bleibt, entgegen aller pessimistischen Erwartungen, ein souveräner Staat. Ihre Armee, unterstützt durch den von den USA angeführten Westen, hat von der ersten Stunde an außergewöhnlichen Widerstand geleistet, große Gebiete zurückerobert und die einst gefürchtete russische Armee geradezu gedemütigt.

Und auch die Nato ist Ende 2024 weit davon entfernt, geschwächt zu sein. In Anbetracht der russischen Aggression hat sie sich unter Joe Bidens Führung mit der historischen Aufnahme Finnlands und Schwedens sogar erweitert. Immer mehr Mitgliedsstaaten kommen dem gemeinsam vereinbarten Ziel, 2 Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Verteidigung auszugeben, näher oder erfüllen es bereits. Hinzu kommt, dass der weit überwiegende Teil der Weltgemeinschaft den russischen Angriffskrieg verurteilt. Auch das ist eine Leistung amerikanischer und westlicher Diplomatie.

Doch diese Erfolge verdecken einen der größten Mängel von Präsident Joe Bidens Strategie in der Ukraine. Es ist eine Strategie im Gleichschritt mit den europäischen Alliierten, die zwar stets unumstößlich, pragmatisch und zugleich vorsichtig zu sein schien, die letztlich jedoch darin versagte, die demokratische Weltordnung wirklich zu sichern.

Nach 1.000 Tagen Krieg, am Vorabend einer neuen US-Präsidentschaft, scheint die Zukunft der Ukraine und Europas ungewisser denn je zu sein. Seit Jahren wurde vor einem "Pulverfass im Pazifik" gewarnt. Dort, so hieß es, könnte ein Dritter Weltkrieg ausbrechen, wenn China eines nahen Tages womöglich Taiwan angreifen würde. Ende 2024 klopft nun der Indopazifik in Europa an. Nordkorea kämpft mit rund 10.000 Soldaten an Putins Seite gegen die Ukraine, unsere Werte und das Völkerrecht.

Frühe Erfolge inmitten der Stagnation

Eines ist unbestritten: Joe Bidens frühe Entscheidungen, die Nato zu vereinen, europäische und weitere Verbündete zu mobilisieren und Milliarden an Militärhilfen bereitzustellen, gewährleisteten, dass die Ukraine nicht überrannt wurde. Der Westen und insbesondere Deutschland lieferten nach anfänglichem Zögern schließlich fortschrittliche Waffen, Geheimdienstinformationen und verhängten Wirtschaftssanktionen gegen Russland.

Diese Bemühungen halten die Ukraine bis zum heutigen Tag im Kampf und haben auch die Glaubwürdigkeit der Nato gestärkt, die in den vergangenen Jahren während der ersten Trump-Präsidentschaft durch interne Konflikte untergraben worden war.

Doch all diese Einheit und Entschlossenheit haben den Krieg bis heute nicht beenden können. Trotz der militärischen Erfolge der Ukraine hat sich der Krieg zu einer breiteren, fast weltweiten geopolitischen Krise ausgeweitet.

Denn nicht nur ist Nordkorea mit Russland und China eng verbündet. Dazu liefern China und der Iran längst Drohnen und andere militärische Technologien an Russland. Und große Länder wie Indien, Südafrika und Brasilien – aufstrebende Mächte eines Globalen Südens – weigern sich bis heute, sich klar an die Seite des Westens zu stellen, und üben stattdessen Neutralität, die allerdings vor allem dem Aggressor aus Moskau zugutekommt. Russisches Erdgas und Erdöl fließen derweil auf anderen Wegen weiter, auch in den den Westen.

Die Kosten der Zögerlichkeit

Joe Biden war nicht zu allem entschlossen. Von Anfang an waren der US-Präsident und auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz extrem vorsichtig. Das Argument war stets, man wolle eine Eskalation vermeiden. Warnungen vor einem direkten Konflikt mit Russland – einer Nuklearmacht – haben zentrale Entscheidungen von Beginn an stark beeinflusst. Das war bei der frühen Ablehnung einer Flugverbotszone über der Ukraine so oder bei der Zurückhaltung, Panzer zu liefern oder Raketen mit langen Reichweiten bereitzustellen, um Nachschubwege auf russischem Territorium zu treffen.