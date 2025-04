Newsblog zur US-Politik Volvo will Hunderte Angestellte in den USA entlassen

18.04.2025

Lkw der Marke Volvo in Linden, New Jersey: Der schwedische Konzern beschäftigt 20.000 Menschen in den USA.

Der schwedische Lkw-Hersteller Volvo reagiert auf die Zölle der US-Regierung. Trumps Vize Vance ist auf Staatsbesuch in Italien. Alle Entwicklungen hier.

Lkw-Hersteller Volvo will bis zu 800 Angestellte in USA entlassen

Der Lkw-Hersteller Volvo plant in den kommenden drei Monaten die Entlassung von bis zu 800 Mitarbeitern an drei US-Standorten. Grund dafür sind Marktunsicherheiten und Nachfragesorgen angesichts der Zölle von Präsident Donald Trump, teilt der Sprecher der Volvo Group North America mit.

Betroffen seien Standorte in den Bundesstaaten Pennsylvania, Virginia und Maryland. Der zum schwedischen Konzern AB Volvo gehörende Nutzfahrzeughersteller beschäftigt nach eigenen Angaben fast 20.000 Menschen in Nordamerika.

"Bestellungen für Schwerlastwagen werden weiterhin negativ beeinflusst durch Marktunsicherheiten bezüglich Frachtraten und Nachfrage, mögliche regulatorische Änderungen und die Auswirkungen von Zöllen", erklärt der Sprecher.

Trumps Vize Vance in Rom

US-Vizepräsident J. D. Vance ist zu Gesprächen in Rom eingetroffen. Er wird sich unter anderem mit der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni treffen. Am Samstag findet in Rom zudem die zweite Runde von indirekten Gesprächen zwischen dem Iran und den USA über das umstrittene iranische Atomprogramm statt.

Vance will die Osterfeiertage in Rom verbringen. Er ist als Erwachsener zum katholischen Glauben konvertiert. Ob er auch Papst Franziskus treffen wird, blieb zuletzt offen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche ist gesundheitlich nach einer überstandenen Lungenentzündung stark angeschlagen.

Tesla wegen angeblich manipulierter Kilometerzähler verklagt

US-Elektroautobauer Tesla muss sich wegen der angeblichen Manipulation seiner Kilometerzähler vor Gericht verantworten. In einer Sammelklage gegen das Unternehmen von Milliardär Elon Musk heißt es, Tesla habe die Kilometerzähler seiner Elektrofahrzeuge beschleunigt, sodass sie schneller aus der Garantie fallen und das Unternehmen nicht für Reparaturen aufkommen muss.

"Indem Tesla die Garantie- und Leasingkilometergrenzen an überhöhte Kilometerstände bindet, steigert das Unternehmen seine Reparatureinnahmen, reduziert die Garantieverpflichtungen und zwingt die Verbraucher, vorzeitig verlängerte Garantien zu kaufen", heißt es in der Anklageschrift.

Die Kläger fordern Schadensersatz und Strafschadensersatz für Tesla-Fahrer in Kalifornien, was möglicherweise mehr als eine Million Fahrzeuge betreffen könnte, wie aus den Gerichtsunterlagen hervorgeht. Tesla reagierte nicht sofort auf Bitten um eine Stellungnahme, hat aber bereits alle wesentlichen Behauptungen in der Klage bestritten.

USA: Chinesische Firma unterstützt Huthi mit Satelliten-Daten

Nach einem Luftangriff auf ein Tanklager der islamistischen Huthi-Rebellen im Jemen haben die USA China vorgeworfen, die Terrorgruppe mit Satellitenbildern zu unterstützen. Nach einem Bericht der "Financial Times" unterstellt das US-Außenamt der chinesischen Firma Chang Guang Satellite Technology, die Rebellen mit Luftaufnahmen zu unterstützen. Das sei unakzeptabel, so das US-Außenamt.

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben am Donnerstag den Tankhafen in Ras Isa im Westen des Jemen angegriffen. "Heute haben die US-Streitkräfte Maßnahmen ergriffen, um diese Treibstoffquelle für die vom Iran unterstützten Huthi-Terroristen zu beseitigen", teilte das US-Zentralkommando in einem Beitrag auf X mit und fügte hinzu, dass das Ziel darin bestand, die Huthis wirtschaftlich zu treffen. Einem Sprecher der Huthi zufolge sind bei dem Angriff mindestens 17 Menschen getötet und Dutzende von Hafenarbeitern verletzt worden.

Medien: Nationaler Sicherheitsrat wird mit neuen Mitarbeitern besetzt

Einem Medienbericht zufolge beginnt das US-Präsidialamt mit der Neubesetzung des Nationalen Sicherheitsrates (NSC). Wie CBS News unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, sollen die offenen Stellen nur mit Bewerbern besetzt werden, die die Agenda von US-Präsident Donald Trump treu vertreten. Laut dem Bericht wird erwartet, dass der pensionierte Oberst der US-Armee, Derek Harvey, zum leitenden Direktor für Nachrichtendienste ernannt wird, während Michael Jensen, ein pensionierter Veteran der Luftwaffe, wahrscheinlich ebenfalls dem NSC beitreten wird.