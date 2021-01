Während Wahl-Prozedur

Trump-Unterstützer wollen Kapitol stürmen

06.01.2021, 20:09 Uhr | sje, t-online

Im Gebäude soll das Ergebnis der US-Wahl bestätigt werden, davor versuchen Trump-Unterstützer das Kapitol zu stürmen. Schon zuvor waren Störaktionen angekündigt worden.

Während im Kapitol in Washington der Kongress tagt, versuchen Trump-Unterstützer, das Gebäude zu stürmen. Das zeigen Videos, die in den sozialen Netzwerken geteilt wurden. Die Polizei versucht die Prostierenden zurückzuhalten, es ist zu sehen, wie Tränengas eingesetzt wird. Zwei Bürogebäude in der Nähe seien kurzfristig evakuiert worden, nachdem es eine Bombendrohung gegeben habe, berichtet der Sender Fox News und die "Washington Post". CNN berichtet, dass die Regierungsgebäude abgeriegelt wurden, die Rede war von einem "Lockdown".

Fernsehbilder zeigen, dass sich auf den Straßen von Washington zahlreiche Trump-Unterstützer versammelten. Zuvor hatte Donald Trump in seiner Rede über angeblichen Betrug bei der US-Präsidentenwahl seine Anhänger dazu aufgerufen, zum Kapitol zu ziehen, das den Senat und das Abgeordnetenhaus beherbergt.

Im Kapitol tagen beide Kongresskammern gemeinsam, die Ergebnisse der US-Wahl aus den einzelnen Bundesstaaten werden verlesen. Bei der Bestätigung der Ergebnisse – üblicherweise eine reine Formalität – hatten mehrere republikanische Senatoren und Abgeordnete Störaktionen angekündigt. Hier lesen Sie mehr. Sie haben angekündigt, Wahlergebnissen einzelner Bundesstaaten zu widersprechen und damit eine Debatte und Abstimmungen in den beiden Kammern zu erzwingen.

Das Prozedere dürfte die Bestätigung um Stunden verzögern, kann das Ergebnis jedoch letztlich nicht ändern. Dafür wäre eine Mehrheit in beiden Parlamentskammern nötig – im Repräsentantenhaus haben aber Bidens Demokraten die Mehrheit.