"Alle europäischen Staaten warten, dass Deutschland führt"

Zum Beispiel m├╝ssen kleine Privatunternehmen in Belarus weiter in der Lage sein k├Ânnen, ihre Gesch├Ąfte zu machen. Anders als in Russland gibt es in Belarus au├čerdem nicht so viele Oligarchen. Macht und Geld liegen in der Hand der Familie Lukaschenko. Deren Verm├Âgen soll sich unseren Experten zufolge vielfach in der Golfregion befinden. Belarus hat kein Erdgas. Aber alle staatlichen Unternehmen und Banken wirtschaften am Ende in die Tasche des Regimes. Darum m├╝ssen Europa und die USA alles daran setzen, die Schlupfl├Âcher zu schlie├čen, die Lukaschenkos Regime sehr gut kennt und nach wie vor nutzt. L├Ąnder wie Kasachstan oder Aserbaidschan spielen eine wichtige Rolle beim Umgehen der bereits existierenden Sanktionen. Auch die Finanzhilfen des Internationalen W├Ąhrungsfonds f├╝r Belarus d├╝rfen nicht mehr in die Taschen von Lukaschenko wandern.