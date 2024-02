Biden trifft sich mit Nawalnys Witwe

Wirtschaftsweise über Trump: "Alle müssen sich wappnen"

8.07 Uhr: Bei einem Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentenwahlen droht Europa aus Sicht der Wirtschaftsweisen Ulrike Malmendier neuer Ärger im transatlantischen Handel. Während seiner früheren Präsidentschaft habe Trump bereits auf "Zölle und Handelskriege" gesetzt, sagt sie in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Diese protektionistische Strategie habe der Exportwirtschaft der USA zwar geschadet und auch keine Jobs im Land gehalten: "Das große Problem ist, dass all diese Ergebnisse nichts nützen werden, um ihn davon zu überzeugen, dass es keine gute Richtung ist", sagt die in den USA tätige Professorin über Trump. Solange es populistisch funktioniere und diese Strategie zu Zustimmung und Stimmanteilen führe, werde der America-First-Befürworter weiter darauf setzen.

Bericht: Trump verpasst Einspruchsfrist gegen Prozess

3.53 Uhr: Einem Medienbericht zufolge soll der ehemalige US-Präsident Donald Trump eine Einspruchsfrist in einem gegen ihn laufenden Gerichtsverfahren nicht wahrgenommen haben. In dem Verfahren geht es um seine mutmaßliche Beteiligung an dem Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021.