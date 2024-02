Krebsdiagnose: An ihn wandte sich Charles

Newsblog zur US-Wahl Staatsanwaltschaft fordert Maulkorb für Trump Von dpa , Reuters , das , cc , lim , aj , bm , wan Aktualisiert am 27.02.2024 - 00:51 Uhr Lesedauer: 20 Min. Donald Trump während der Anhörung vor dem Strafgericht in Manhattan. (Quelle: Brendan McDermid/POOL Reuters/AP/dpa/dpa-bilder) News folgen

In einem anstehenden Prozess fordert die New Yorker Staatsanwaltschaft eine Schweigepflicht von Trump. Der hingegen will die Aussagen wichtiger Zeugen verhindern. Mehr Informationen im Newsblog.

Im November wählen die USA einen neuen Präsidenten. Derzeit laufen die Vorwahlen der Parteien, an deren Ende jeweils ein Kandidat nominiert wird. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Demokraten Amtsinhaber Joe Biden aufstellen und die Republikaner den früheren Präsidenten Donald Trump ins Rennen schicken werden. Hier finden Sie einen Überblick über die Umfragen und das US-Wahlsystem, alle neuen Entwicklungen lesen Sie hier:

Schweigegeld-Prozess: Staatsanwaltschaft fordert Schweigepflicht von Trump

00.01 Uhr: Die Anwälte des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump haben in einem Antrag gefordert, dass mehrere wichtige Zeugen in seinem bevorstehenden Strafprozess rund um die sogenannte Schweigegeldaffäre nicht aussagen dürfen. Davon berichtete die US-Nachrichtenseite "The Hill".

Bei dem anstehenden Prozess will die Anklage zudem öffentliche Aussagen des ehemaligen US-Präsidenten beschränken. Das geht aus einem Antrag aus dem Büro des New Yorker Staatsanwaltes Alvin Bragg an das Gericht in Manhattan hervor – das Vorgehen solle Beteiligte des Verfahrens schützen. Hier lesen Sie mehr.

Dienstag, 27. Februar

Ex-Präsident Trump legt in Betrugsprozess Revision ein

18.56 Uhr: Nachdem gegen Donald Trump in einem Betrugsprozess eine Geldstrafe von mehr als 350 Millionen Dollar verhängt worden war, haben die Anwälte des Ex-Präsidenten Revision eingelegt. Die entsprechenden Dokumente dafür reichten sie bei Gericht ein, wie aus Behördendatenbanken hervorging.

In dem Zivilprozess ging es um die Zukunft von Trumps Firmenimperiums. Die Staatsanwaltschaft warf Trump, dessen Söhnen und Mitarbeitern vor, den Wert der Trump Organization jahrelang manipuliert zu haben, um an günstigere Kredite und Versicherungsverträge zu kommen. Richter Arthur Engoron stimmte dem bereits vor Prozessbeginn im vergangenen Jahr zu – und entschied dann vor rund zehn Tagen, dass der ehemalige US-Präsident eine Strafe von rund 355 Millionen US-Dollar (etwa 330 Millionen Euro) zahlen müsse. Zudem dürfe der Immobilienunternehmer drei Jahre lang keine Firma im Bundesstaat New York führen.

USA: Vorsitzende der Republikaner tritt zurück

18.50 Uhr: Die Vorsitzende der republikanischen Partei, Ronna McDaniel, legt zum 8. März ihr Amt nieder. Das geht aus Mitteilungen des Republican National Committees (RNC) hervor. Auch der Co-Vorsitzende Drew McKissick gibt demnach seinen Posten auf. Beide Rücktritte waren erwartet worden. Das RNC muss nun Neuwahlen anberaumen.

Zuvor hatte der ehemalige US-Präsident Donald Trump seine Schwiegertochter, Lara Trump, für den Co-Vorsitz vorgeschlagen. Die 41-Jährige trat zuvor unter anderem beim rechten US-Sender Fox News als politische Kommentatorin in Erscheinung.

Für den Vorsitz nannte Trump seinen engen Verbündeten Michael Whatley, den Chef der Republikaner im US-Bundesstaat North Carolina. Dieser unterstützte Trump unter anderem in der Behauptung, der Sieg in der Präsidentenwahl 2020 sei ihm durch massiven Betrug gestohlen worden. Trumps Vorschläge dürften Gewicht haben, denn im Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur liegt er weit vor seiner Konkurrentin Nikki Haley.

Russland mischt sich in US-Wahlen ein

18.23 Uhr: Russland soll im Vorfeld der US-Wahlen bereits Desinformation und gefälschte Online-Konten und Bots nutzen, um Joe Biden und den Demokraten zu schaden, schreibt "NBC News" unter Berufung auf ehemalige US-Beamte und Cyber-Experten.