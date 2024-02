Williamson war eigentlich vor rund drei Wochen aus dem Rennen um die Kandidatur ausgeschieden. Der amtierende Präsident Biden will bei der Präsidentenwahl für eine zweite Amtszeit kandidieren. Parteiintern hat der 81-Jährige dabei nun erneut Williamson sowie den weitgehend unbekannten Kongressabgeordneten Dean Phillips als Konkurrenten. Williamson und Phillips gelten als chancenlos. Bei der Vorwahl im Bundesstaat Michigan am Dienstag erreichte Williamson 3 Prozent der Stimmen – ihr Name stand noch auf dem Wahlzettel. Phillips kam auf 2,7 Prozent und Biden auf 81 Prozent. Die restlichen Wählerinnen und Wähler votierten für "unentschieden". Dies dürfte in weiten Teilen ein Protest gegen Bidens Unterstützung Israels im Gaza-Krieg sein.

Kommentar: Das kann Biden die Wahl kosten

12.47 Uhr: US-Präsident Joe Biden fährt bei der Vorwahl in Michigan zwar einen klaren Sieg ein. Doch freuen kann er sich über das Ergebnis nicht, kommentiert David Schafbuch.

Berichte: Trump gewinnt Vorwahl in Michigan

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat die Vorwahl zur Präsidentschaftskandidatur der Republikaner im Bundesstaat Michigan wie erwartet gewonnen. Das berichteten die US-Sender CNN und NBC unter Berufung auf eigene Prognosen. Trumps Konkurrentin Nikki Haley fuhr demnach wie erwartet eine deutliche Niederlage ein – die beiden lagen nach Auszählung von rund 10 Prozent der Stimmen gut 30 Prozentpunkte auseinander. Hier lesen Sie den gesamten Überblick.

Mittwoch, 28. Februar

Michigan: Haley vs. Trump und ein Denkzettel für Joe Biden

16.56 Uhr: Nikki Haley versucht bei der Vorwahl in Michigan ein weiteres Mal, Donald Trump zu besiegen. Am Wochenende verlor sie in ihrem Heimatstaat South Carolina deutlich. Dem Demokraten und amtierenden US-Präsidenten Joe Biden droht in dem US-Bundesstaat ein Denkzettel. Mehr dazu und wie die Vorwahl abläuft, lesen Sie im Überblick von t-online.

Schweigegeld-Prozess: Staatsanwaltschaft fordert Schweigepflicht von Trump

00.01 Uhr: Die Anwälte des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump haben in einem Antrag gefordert, dass mehrere wichtige Zeugen in seinem bevorstehenden Strafprozess rund um die sogenannte Schweigegeldaffäre nicht aussagen dürfen. Davon berichtete die US-Nachrichtenseite "The Hill".

Bei dem anstehenden Prozess will die Anklage zudem öffentliche Aussagen des ehemaligen US-Präsidenten beschränken. Das geht aus einem Antrag aus dem Büro des New Yorker Staatsanwaltes Alvin Bragg an das Gericht in Manhattan hervor – das Vorgehen solle Beteiligte des Verfahrens schützen. Hier lesen Sie mehr.