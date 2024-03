Trump-Prozess zu Dokumenten könnte verzögert werden

Das Ergebnis des Gesundheitschecks im Walter-Reed-Krankenhaus außerhalb von Washington war vor dem Hintergrund der Debatte über Bidens Fitness und sein hohes Alter mit Spannung erwartet worden.

"Präsident Biden ist ein gesunder, aktiver, robuster 81-jähriger Mann, der nach wie vor in der Lage ist, die Aufgaben der Präsidentschaft erfolgreich zu erfüllen", erklärte Präsidentenarzt O'Connor. Lesen Sie hier mehr zum Gesundheitscheck des US-Präsidenten.

Donnerstag, 29. Februar

US-Medien: Trumps Ergebnisse weit hinter Umfragewerten

2.30 Uhr: Donald Trump ist bislang klarer Sieger bei den Vorwahlen der Republikaner. Doch die Endergebnisse weichen von den Prognosen in Umfragen ab. Der demokratische Berater Tom Bonier sprach auf der Plattform X davon, dass Trump "weiterhin unterdurchschnittlich abschneide". In Michigan hatte Trump 15 Prozent hinter dem Umfrageergebnis der US-Onlineplattform "FiveThirtyEight" gelegen.

Das US-Magazin "Newsweek" und der amerikanische Sender MSNBC sehen ähnliche Unterschiede auch in South Carolina und New Hampshire. Zwar führt Trump weiter das Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur an, fraglich wird aber sein, wie viele Wähler ihm bei der Präsidentschaftswahl auch folgen werden. Justin Wolfers, Professor für Politik und Wirtschaft an der Universität Michigan, sagte der "Newsweek", dass die jüngsten Vorwahlergebnisse Beispiele dafür lieferten, dass Trump "dramatisch" unterdurchschnittlich abschneide.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Richter nimmt Trump von Wahlzettel in Illinois

1.15 Uhr: Ein Richter im US-Bundesstaat Illinois hat angeordnet, dass Donald Trump nicht auf dem Wahlzettel zu den Vorwahlen der Republikaner stehen darf, berichtet CNN. Er begründete dies mit einem Artikel in der Verfassung, der eine Teilnahme untersagt, wenn ein Kandidat an einem Aufstand beteiligt war und bezieht sich auf den Sturm auf das US-Kapitol im Januar 2021. Allerdings ist der Vollzug der Entscheidung zunächst ausgesetzt, um Trump die Chance auf eine Berufung zu lassen. Mit der gleichen Begründung war der ehemalige US-Präsident auch in Maine und Colorado von der Wahl ausgeschlossen worden – in beiden Fällen steht noch eine Berufungsverhandlung aus.

Oberstes Gericht nimmt Trumps Berufung zu Immunitätsfrage an

23.35 Uhr: Der Oberste Gerichtshof der USA hat zugestimmt, den Antrag auf Immunität vor Strafverfolgung des früheren Präsidenten Donald Trump zu prüfen. Das Gericht erklärte am Mittwoch, es werde sich mit der Frage befassen, "ob und wenn ja, in welchem Umfang ein ehemaliger Präsident Immunität vor strafrechtlicher Verfolgung für ein Verhalten genießt, das angeblich mit Amtshandlungen während seiner Amtszeit zusammenhängt". Das Gericht setzte die Anhörung für den 22. April an.