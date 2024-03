Newsblog zur US-Wahl Trump bezeichnet TikTok als Risiko für nationale Sicherheit Von dpa , reuters , afp , fho , wan Aktualisiert am 11.03.2024 - 18:13 Uhr Lesedauer: 6 Min. Donald Trump: "Facebook ist sehr unehrlich gewesen." (Quelle: Rebecca Blackwell/AP/dpa/dpa) News folgen

US-Präsident Biden will Putin die Stirn bieten. Trumps Schwiegertochter steigt an die Spitze der Republikaner auf. Mehr Informationen im Newsblog.

Im November wählen die USA einen neuen Präsidenten. Derzeit laufen die Vorwahlen der Parteien, an deren Ende jeweils ein Kandidat nominiert wird. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Demokraten Amtsinhaber Joe Biden aufstellen und die Republikaner den früheren Präsidenten Donald Trump ins Rennen schicken werden. Hier finden Sie einen Überblick über die Umfragen und das US-Wahlsystem, alle neuen Entwicklungen lesen Sie hier:

Trump wettert gegen TikTok und Facebook – "Sicherheitsrisiko"

18.04 Uhr: Die Videoplattform TikTok ist aus Sicht von Donald Trump ein Risiko für die nationale Sicherheit. Gleiches gelte aber auch für US-Onlinenetzwerke wie Facebook, sagt der frühere Präsident und führende republikanische Bewerber für die anstehende Präsidentschaftswahl dem TV-Sender CNBC. Ein Verbot von TikTok würde der Konkurrenz, vor allem Facebook, Nutzer in die Arme treiben. "Ich bin nicht scharf darauf, Facebook doppelt so groß zu machen. Facebook ist sehr unehrlich gewesen."

Der Mutterkonzern Meta hatte Trumps Zugänge für Facebook und die Foto-Plattform Instagram nach den Unruhen vom 6. Januar 2021 in Washington gesperrt. Bereits während der Zusammenstöße hatte er zwei Beiträge von Trump gelöscht.

Wegen ihrer Nähe zur chinesischen Regierung und möglicher Datenspionage will der US-Kongress die TikTok-Mutter ByteDance dazu zwingen, TikTok binnen sechs Monaten zu verkaufen. Ansonsten würde die vor allem bei Jugendlichen beliebte App in den USA verboten. Präsident Joe Biden hat bereits signalisiert, das Gesetz unterschreiben zu wollen. Während seiner Präsidentschaft war Trump mit einem TikTok-Verbot am Widerstand der Gerichte gescheitert.

Sonntag, 10. März

Schweizer Firma zahlt Trumps Kaution

1.55 Uhr: Am Freitag hat Donald Trump eine Kaution in Höhe von mehr als 90 Millionen Dollar bei Gericht hinterlegt. Sie deckt eine Strafe und Zinsen eines Urteils ab, das die Autorin E. Jean Carroll gegen den Ex-Präsidenten erwirkt hat. Jetzt kamen neue Details ans Licht, woher Trump das Geld bekommen hat. Nach einem Bericht des US-Magazins "Newsweek", der sich auf Gerichtsunterlagen beruft, sprang die Firma Federal Insurance Company, eine Tochtergesellschaft des in der Schweiz ansässigen Versicherungsunternehmens Chubb Group LLC, kurzfristig ein. Der Chef der Schweizer Firma, Evan Greenberg, hat Trump während seiner Amtszeit in Handelsfragen beraten.

Unklar ist aber, welche Sicherheiten Trump hinterlegt hat. Chubb wollte nicht näher darauf eingehen, verwies lediglich auf das Recht amerikanischer Staatsbürger, Kautionen zu hinterlegen. Trump muss auch noch in einem weiteren Prozess eine Kaution hinterlegen, dabei geht es um Betrug. Er war zu einer Strafe von 355 Millionen Dollar verurteilt worden, ist aber in Berufung gegangen.

Samstag, 9. März

So könnte Trumps Kabinett nach einem Wahlsieg aussehen

20.11 Uhr: Was passiert, wenn Donald Trump erneut Präsident wird? Diese Frage beschäftigt wohl viele Menschen. Schon im Wahlkampf hat er ein Team von treu ergebenen Parteikollegen um sich geschart. Wie sein Kabinett im Falle eines Sieges aussehen könnte, lesen Sie hier.

Trump und Orbán loben sich gegenseitig überschwänglich

18.00 Uhr: Der frühere US-Präsident Donald Trump und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán loben sich gegenseitig überschwänglich nach einem Treffen in Mar-a-Lago. Dazu hatte Trump Orbán eingeladen. Orbán schreibt auf der Plattform X: "Kommen Sie zurück und bringen Sie uns Frieden, Mr. President", während Trump über den rechtsgerichteten Regierungschef sagte: "Niemand ist besser, schlauer oder ein besserer Anführer als Viktor Orbán. Er ist fantastisch." Mehr zum Treffen lesen Sie hier.