Pence: Werde Trump nicht unterstützen

Russischer Botschafter berichtet von Drohungen

4.30 Uhr: Der russischen Botschafter in den USA berichtet von Drohungen gegen seine Botschaft im Zusammenhang mit der russischen Präsidentschaftswahl. "Wir erhalten sehr viele provokative Anrufe und Drohungen", zitierten russische Nachrichtenagenturen den Botschafter Anatoli Antonow im staatlichen Fernsehen. "Wir wissen, dass es Pläne für antirussische Aktionen rund um unsere Botschaften und Konsulate gibt und, dass es wird Versuche geben wird, in unsere Botschaft einzudringen", so Antonow. Es würde offenbar nicht so sehr darum gehen, die Wahl zu stören, denn das würde nicht funktionieren. Man wolle viel mehr die Dinge erschweren und die Stimmung verderben, so der Botschafter.

Donnerstag, 14. März

Bericht: Republikaner erwägen gesonderte Abstimmung über Ukraine-Hilfe

22.30 Uhr: Im Streit um den US-Haushalt gibt es einen Hoffnungsschimmer für die Ukraine. Der Sprecher der Republikaner im Repräsentantenhaus, Mike Johnson, hat angedeutet, dass es über Ukraine-Hilfen eine gesonderte Abstimmung geben könnte. Diese könnte dann mit den Stimmen der Demokraten die dringend benötigten Mittel freigeben, berichtet das US-Magazin "Politico". Gelder für Israel könnten dann in einem weiteren Entwurf behandelt werden.

Johnson habe aber nicht vor, Geld für die Ukraine in den Nothaushaltsentwurf einzubinden. Dieser ist notwendig geworden, um die wichtigsten Regierungsaufgaben am Laufen zu halten. Ganz einfach dürfte das Unterfangen für die Kiew-Hilfe aber nicht werden: Johnson braucht eine Zwei-Drittel-Mehrheit, um in einem Sonderverfahren ein entsprechendes Gesetz auf den Weg zu bringen. Dafür benötigt er viele der demokratischen Stimmen.

Trump-Prozess wegen Schweigegeld könnte verschoben werden

22.15 Uhr: Die Staatsanwaltschaft in New York hat sich offen für den Antrag von Ex-US-Präsident Donald Trump gezeigt, seinen Strafprozess um Schweigegeldzahlungen an die frühere Pornodarstellerin Stormy Daniels zu verschieben. Die Anklagebehörde im Distrikt Manhattan erklärte am Donnerstag in ihrer Eingabe an das Gericht, sie sei offen für eine "kurze Vertagung um bis zu 30 Tage (...), damit der Angeklagte genügend Zeit hat, die Unterlagen der Staatsanwaltschaft des Bundes zu prüfen".

Die Bundesstaatsanwaltschaft habe rund 31.000 Seiten zusätzlicher Dokumente vorgelegt und weitere Unterlagen angekündigt.

Als erster Ex-Präsident der US-Geschichte war Trump Ende März 2023 im Zusammenhang mit einer Schweigegeldzahlung an Stormy Daniels vor der Präsidentschaftswahl 2016 angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft von Manhattan wirft dem Republikaner eine Fälschung von Geschäftsdokumenten in 34 Fällen vor, was mit vier Jahren Gefängnis bestraft werden könnte. Trump plädiert auf nicht schuldig.

Neue Umfrage: Biden und Trump nahezu gleichauf

12.12 Uhr: Knapp acht Monate vor der US-Präsidentschaftswahl liegen Amtsinhaber Joe Biden und sein Herausforderer Donald Trump in der Gunst der Wähler nahezu gleichauf. Das ergibt eine neue Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Meinungsforschungsinstituts Ipsos. Darin geben gut 39 Prozent der Befragten an, im November für Biden zu stimmen. Ex-Präsident Trump landet bei 38 Prozent. In den sieben Bundesstaaten, in denen viele Wechselwähler leben und die die Wahl letztlich entscheiden könnten, lag jedoch Trump mit 40 zu 37 Prozent drei Punkte vor Biden.