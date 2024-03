Joe Biden steckt in einem Dilemma. Der Krieg im Gazastreifen gefährdet seine Wiederwahl. Denn einigen wichtigen Wählergruppen gefällt seine Haltung nicht.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Vor dem großen Zaun an der Nordseite des Weißen Hauses in Washington standen sie schon im vergangenen November und brüllten: "Biden, Biden, you can't hide! We charge you with genocide!" (Biden, Biden, du kannst dich nicht verstecken! Wir klagen dich an wegen Genozids!") Es ist kurz vor Mitternacht. Der Secret Service vor dem Amtssitz des US-Präsidenten greift nicht ein und lässt eine Gruppe von rund 50 Personen gewähren.

Mit Palästinenser-Flaggen und Megafonen protestieren sie hier gegen Israels Militäraktion im Gazastreifen, aber vor allem gegen Joe Bidens uneingeschränkte Unterstützung. Zu den verübten Gräueltaten der Hamas-Terroristen schweigen die Demonstranten. Dabei sind zu diesem Zeitpunkt erst wenige Wochen seit dem mörderischen Überfall vergangen, bei dem mehr als 1.300 israelische Zivilisten buchstäblich abgeschlachtet wurden. Auch die Freilassung der mehr als hundert Geiseln ist hier kein Thema.

Stattdessen ruft die Menge über den Zaun hinweg: "In November we'll remember!" ("Im November werden wir uns erinnern!").

Kaum jemand nahm damals von diesem ersten kleinen Aufruhr Notiz. Es war eine frühe Drohung gegen Joe Biden, der im Herbst wiedergewählt werden will. Seither sind viele weitere gefolgt. Ausgerechnet weil der US-Präsident wie kaum ein anderer vor ihm fest an der Seite Israels steht, könnte ihn das im Wahlkampf beschädigen.

Denn gut ein halbes Jahr später wird deutlich: In Amerika führt vielfach nicht der Terror der Hamas zu politischem Widerstand, sondern vor allem die Reaktion Israels. Und zwar in erster Linie bei den Demokraten.

Frühe Warnzeichen für Biden

Szenen wie jene vor dem Weißen Haus ließen schon früh die Dynamik schon früh erkennen. Es war zu erahnen, wie heikel die Lage für Joe Biden am Ende überall im Land werden könnte. Anfangs schienen es die Proteste einiger extremer und einseitig politisierter Menschen zu sein. Selbst als zeitweise rund hunderttausend pro-palästinensische Demonstranten durch Washington zogen, wirkte das trotzdem wie ein kurzer, böser Spuk.

Mit Attrappen von Kindersärgen auf den Schultern, mit aufgemalten Hakenkreuzen und Nazi-Vergleichen zur Politik Benjamin Netanjahus marschierten die Massen teils klar erkennbar gegen das Existenzrecht Israels. Der antisemitische Slogan "From the river to the sea, Palestine will be free" war allgegenwärtig. In Amerika, dem Zufluchtsort vieler Jüdinnen und Juden während und nach dem Zweiten Weltkrieg, wirkte das auf viele grotesk, abstoßend, aber keinesfalls mehrheitsfähig.

Jetzt aber wird deutlich: Je länger der Krieg im Gazastreifen andauert, je mehr tote Palästinenser gezählt werden, je näher die US-Wahl rückt, offenbart sich das demografische Problem der Demokraten. Arabischstämmige Amerikaner, linksliberale Demokraten, Schwarze, aber vor allem viele junge Amerikaner solidarisieren sich mit der pro-palästinensischen Protestbewegung. Es sind Gruppen, die traditionell eher demokratisch wählen als republikanisch.

Bidens Israel-Politik hat auch viele Anhänger

Tatsächlich ist der US-Präsident ein Politiker, der seit Jahrzehnten so fest an der Seite des israelischen Volkes steht wie sonst kaum einer. Es ist eine unverbrüchliche Treue, die ihm nicht nur bei Jüdinnen und Juden, sondern auch über die Parteigrenzen hinweg viel Achtung einbringt. Auch das wurde schon früh nach dem Terrorangriff der Hamas deutlich: