So bezeichnete er seine Aussagen zur Nato, die bei Verbündeten für helle Empörung sorgten, als bloße Verhandlungstaktik. "Was ich sage, ist eine Art zu verhandeln", sagte der Rechtspopulist am Dienstag dem britischen Sender GB News. Das halbstündige Gespräch wurde von dem Brexit-Vorkämpfer und Verschwörungstheoretiker Nigel Farage geführt. Farage wollte auch wissen, ob Amerika in der Nato bleibe, wenn die anderen Mitgliedstaaten "fair spielten". Trump antwortete: "Ja. Einhundert Prozent."