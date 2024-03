Biden führt leicht in mehreren Umfragen

1.30 Uhr: Joe Biden hat in mehreren Umfragen einen kleinen Vorsprung vor dem republikanischen Herausforderer Donald Trump . Am Freitag hatte der amerikanische "Economist" eine Umfrage veröffentlicht, nach der der US-Präsident auf 45 Prozent kommt, Trump auf 44 Prozent. Zwischen dem 7. und dem 13. März hatten das Institut Ipsos und die Nachrichtenagentur Reuters US-Bürger befragt. Dabei sagten 39 Prozent, sie würden Biden wählen, wenn heute Wahl wäre, 38 Prozent nannten Trump, elf Prozent andere Kandidaten.

Biden-Kampagne spottet über "Pleite-Donald"

Biden selbst witzelte kürzlich bei einem Wahlkampfauftritt über Trump: "Vor einigen Tagen kam ein fertig aussehender Mann auf mich zu und sagte: 'Mr. President, ich brauche Ihre Hilfe. Ich habe so viele Schulden. Komplett pleite.' Ich sagte: Sorry, Donald, ich kann dir nicht helfen." Kürzlich veröffentlichte Zahlen zeigen, dass Biden und seine Partei deutlich mehr Spenden eingenommen haben als Trump.

Staatsanwaltschaft informiert über mögliche Beschlagnahmungen von Trump-Anwesen

3.10 Uhr: Die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft hat in Westchester County, wo sich das als Seven Springs bekannte Golfressort des ehemaligen Präsidenten Donald Trump befindet, erste Eingaben gemacht, um es beschlagnahmen zu können. Entsprechende Dokumente wurden am 6. März beim Bezirksamt von Westchester County eingereicht, wie aus öffentlichen Unterlagen hervorgeht.