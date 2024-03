Umfrage: Biden legt in Wählergunst leicht zu

In den Verfahren der US-Justiz gegen Donald Trump stehen zwei wichtige Entwicklungen an. Ihm droht die Beschlagnahmung von Immobilien. Mehr Informationen im Newsblog.

Im November wählen die USA einen neuen Präsidenten. Die Demokraten gehen mit Amtsinhaber Joe Biden (81) ins Rennen, während die Republikaner den früheren Präsidenten Donald Trump (77) als ihren Präsidentschaftskandidaten auserkoren haben. Damit kommt es zu einer Wiederholung der Wahl 2020, in der Biden gegen Trump gewann. Hier finden Sie einen Überblick über die Umfragen und das US-Wahlsystem, alle neuen Entwicklungen lesen Sie hier:

Landesweite Umfragewerte für Biden und Trump US-Wahlen 2024 Stand: Trump : Biden : Trump

Biden

Umfrage: Biden legt in Wählergunst zu

6.42 Uhr: Etwa acht Monate vor der US-Präsidentenwahl legt Amtsinhaber Joe Biden in der Wählergunst leicht zu. In einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Meinungsforschungsinstituts Ipsos erklärten 40 Prozent der Befragten, der Demokrat mache einen guten Job. Im Februar waren es noch 37 Prozent. Allerdings zeigten sich 56 Prozent mit der Arbeit des 81-Jährigen unzufrieden. Die Befragten zeigten sich zudem mit 23 Prozent (zuvor: 21 Prozent) etwas besorgter über politischen Extremismus und Gefahren für die Demokratie. Bei den Republikanern sank der Anteil der Wähler, für die Einwanderung das wichtigste Thema ist, auf 32 Prozent von 38 Prozent.

Bei der Umfrage zeigt sich auch eine allgemeine Unzufriedenheit der US-Bürger mit zentralen staatlichen Institutionen. Unglücklich mit der Arbeit des Repräsentantenhauses sind 65 Prozent, mit dem Senat 60 Prozent und mit dem Obersten Gericht 56 Prozent. Nur die US-Notenbank Federal Reserve schneidet vergleichsweise gut ab mit einer Zustimmungsquote von 53 Prozent. Die Online-Befragung lief vom 22. bis zum 24. März.

Dienstag, 26. März 2024

US-Präsidentschaftsbewerber Kennedy benennt Anwältin als Vize

22.18 Uhr: Der unabhängige US-Präsidentschaftsbewerber Robert F. Kennedy Jr. hat die Anwältin Nicole Shanahan zu seiner Kandidatin für die Vize-Präsidentschaft ausgewählt. "Als ihre Vizepräsidentin wird Nicole für die armen Arbeiter einstehen, die sich vergessen fühlen und die sich jeden Tag tiefer verschulden", sagt der 70-Jährige in Oakland. Kennedy nutzte die Veranstaltung, um seine Wahlkampfthemen wie die Forderung nach einer juristischen Aufarbeitung der Covid-Lockdowns sowie Angriffe auf die Pharma-Industrie vorzutragen. Zuerst hatte die Zeitung "Wall Street Journal" von der Entscheidung für Shanahan berichtet. Im Vorfeld war über andere Kandidaten wie den Football-Quarterback Aaron Rodgers spekuliert worden.

Die 38-jährige Shanahan ist die Präsidentin der Stiftung Bia-Echo, die sich für die reproduktive Gesundheit von Frauen, eine Reform des Strafrechts und den Umweltschutz einsetzt. Öffentlich zugänglichen Unterlagen zufolge hat sie in der Vergangenheit an Demokraten gespendet, darunter die Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. Shanahan verfügt über berufliche und private Verbindungen in die US-Tech-Szene und war mit dem Google-Mitgründer Sergey Brin verheiratet. Das "Wall Street Journal" berichtete 2022, Brin und Tesla-Chef Elon Musk hätten ihre langjährige Freundschaft wegen einer Affäre zwischen Musk und Shanahan beendet. Die beiden verneinten eine Beziehung.

Prominente Republikanerinnen stellen sich gegen Trump

3.54 Uhr: Gemecker über Ex-Präsident Trump ist bei den Republikanern eine Seltenheit. Die Partei steht geschlossen hinter dem 77-Jährigen. Einige Republikanerinnen äußern sich dennoch kritisch. Mehr dazu lesen Sie hier.

Frist für Trump läuft ab: New Yorks Justiz will fast eine halbe Milliarde Dollar

00.20 Uhr: Für den früheren US-Präsidenten Donald Trump läuft am Montag eine Frist ab, wonach er nach seiner Verurteilung wegen Geschäftsbetrugs eine Sicherheitsleistung von fast einer halben Milliarde Dollar aufbringen soll. Die New Yorker Justiz verlangt, dass er etwa 454 Millionen Dollar (418 Millionen Euro) hinterlegt oder Kautionsbürgschaften in dieser Höhe vorweist. Die Summe entspricht seiner Geldstrafe plus Zinsen. Hier lesen Sie mehr.