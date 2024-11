Musk gegen Ex-Eintracht-Präsident Fischer

Die rechte Aktivistin Naomi Seibt reagierte am Mittwoch bei X auf die Entscheidung der Staatsanwaltschaft: "Zu Gewalt gegen AfD-Wähler aufzurufen ist also gesetzlich in Ordnung?", fragte die 24-Jährige. Seibt ist in der "Querdenken"-Szene und der sogenannten "Neuen Rechten" bekannt: 109.000 Menschen folgen ihr bei YouTube, fast 300.000 bei X. 2020 nannte der "Spiegel" Seibt in Anlehnung an die Klimaaktivistin Greta Thunberg "Anti-Greta". Im Jahr zuvor hatte Seibt nach dem antisemitischen Attentat auf eine Synagoge in Halle erklärt, es sei falsch, "nur über jüdische Opfer zu sprechen" – es habe "auch deutsche Opfer" gegeben.