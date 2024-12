Bleibt Lindner FDP-Chef? Deutsche haben anderen Favoriten

Kasimir sieht eine "Entfremdung" zwischen der Spitze und der Parteibasis. "Wer in Regierungsverantwortung war, muss sich jetzt zu seiner Verantwortung bekennen", sagte er. Dass Lindner an der Spitze stehe und keine Anstalten mache zu gehen, mache es für die Partei schwierig. "Dass er in der Vergangenheit Gutes geleistet hat, steht außer Frage. Aber jetzt ist Zeit für jemand Neues."

Umfrage: SPD und Grüne legen zu

0 Uhr: Die SPD und Grünen haben in einer Insa-Umfrage im Vergleich zur Vorwoche leicht zugelegt in der Wählergunst. Die Grünen kommen in der Befragung für die "Bild" auf 13 Prozent - das sind zwei Punkte mehr als in der Vorwoche. Die Kanzlerpartei SPD legt um einen Punkt auf 16 Prozent zu.