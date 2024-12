Sexuelle Belästigung? Grünenpolitiker verzichtet auf Kandidatur

Gelbhaar selbst gab seinen Rückzug am Samstag in einem kurzen Schreiben bekannt, das dem Sender vorliegt. Er wolle die Vorwürfe, die er nicht näher benannte, parteiintern klären und sich dazu an die Ombudsstelle der Bundesgeschäftsstelle der Grünen wenden, heißt es. An einer Klärung wolle er selbst aktiv mitwirken.