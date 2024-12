News folgen Artikel teilen

Der CDU-Chef attackiert den Vizekanzler der Grünen. Die SPD stellt Bedingungen für die kommende Regierungskoalition. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Merz erteilt Koalition mit Habecks Grünen eine Absage

14.46 Uhr: CDU-Chef Friedrich Merz hat einer Koalition mit den Grünen von Kanzlerkandidat Robert Habeck eine Absage erteilt. Habeck sei "das Gesicht der Wirtschaftskrise in Deutschland", sagte der Unionskanzlerkandidat im Bundestag. Mit seinen Plänen für höhere Steuern und mehr Umverteilung setze Habeck komplett falsche Akzente. "Da kann ich Ihnen nur sagen: gute Reise mit Ihren Vorschlägen", sagt Merz an Habeck gewandt. "Dann suchen Sie sich mal einen Koalitionspartner, der das mitmacht – wir werden es nicht sein, um es mal ganz klar zu sagen."

Merz geht scharf mit den Vorschlägen ins Gericht, mit denen SPD und Grüne in den Bundestagswahlkampf ziehen wollen. "Das heißt doch im Klartext nichts anderes als Steuererhöhungen, mehr Schulden, mehr Umverteilung auf Kosten der jungen Generation", sagte der CDU-Chef. Die Union setze hier andere Schwerpunkte: "Wir setzen diesem Stillstand und dieser Umverteilung sozialdemokratischer und grüner Wirtschaftspolitik eine Wirtschaftspolitik der Leistungsbereitschaft und der Wettbewerbsfähigkeit entgegen", sagt Merz.

Für die frühere Ampel-Koalitionspartei FDP findet Merz freundlichere Worte als für die verbliebenen Regierungsparteien SPD und Grüne. Die FDP habe sich in der Koalition "richtigerweise" geweigert, die Steuern zu erhöhen, sagt er. Ausdrücklich nahm Merz den FDP-Vorsitzenden und Ex-Bundesfinanzminister Christian Lindner gegen die Kritik in Schutz, die Kanzler Scholz in seiner Rede vor dem Bundestag wiederholt hatte. Die Art und Weise, wie Scholz mit Lindner umgehe, sei "nicht nur respektlos, sondern es ist eine blanke Unverschämtheit", sagte Merz.

Debatte um Vertrauensfrage läuft im Bundestag

13 Uhr: Die Debatte um die Vertrauensfrage im Plenum des Bundestages läuft. Einen Liveticker finden Sie hier.

Habeck will sich bei Vertrauensfrage enthalten

8.10 Uhr: Olaf Scholz (SPD) – und so die ganze Regierung – stellen sich heute im Bundestag der Vertrauensfrage. Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) hat gegenüber der Bild-Zeitung erklärt, warum er und seine Partei sich dabei enthalten wollen.

Demnach befinde er sich in einem Dilemma: "Wenn wir also mit Ja stimmen würden [und Olaf Scholz das Vertrauen aussprechen], würden wir gegen Neuwahlen stimmen. Ich bin aber sehr dafür, dass das Land jetzt schnell wählt und hoffentlich auch schnell eine Regierung bekommt." Habeck fügt hinzu: "Ich will also nicht gegen Neuwahlen stimmen. Ich will aber auch nicht unsere Zusammenarbeit nachträglich infrage stellen. Und deswegen ist in diesem etwas merkwürdigen Fall die Enthaltung der richtige Weg."

Die Fraktionsvorsitzenden der Grünen Britta Haßelmann und Katharina Dröge hatten vergangene Woche angekündigt, dass sich die Partei bei der Abstimmung enthalten wird. Damit die Vertrauensfrage erfolgreich ist, muss Scholz 367 Ja-Stimmen bekommen. Auch Enthaltungen führen also zu Neuwahlen.

SPD macht Rentenniveau zur Bedingung für Koalition

7.07 Uhr: SPD-Generalsekretär Matthias Miersch hat die Festschreibung des Rentenniveaus bei 48 Prozent des durchschnittlichen Arbeitseinkommens zur Bedingung für eine künftige Regierungskoalition gemacht. "Wir werden keinen Koalitionsvertrag unterschreiben, in dem das Rentenniveau nicht gesichert wird. Und wir werden in den ersten 100 Tagen in einer neuen Regierung das Rentenniveau bei 48 Prozent festschreiben, um Rentenkürzungen zu verhindern", sagt Miersch der "Rheinischen Post". Das sei ein SPD-Versprechen.