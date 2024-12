Ein Gastbeitrag von Elon Musk in der Welt sorgt in der Politik für Entsetzen. Im Fokus der Kritik steht aber nicht nur der Südafrikaner.

Nach der Veröffentlichung eines Gastbeitrags von Milliardär Elon Musk mit einem Wahlaufruf für die AfD in der "Welt am Sonntag" (WamS) haben mehrere Politiker den Unternehmer scharf kritisiert. Auch die Zeitung steht in der Kritik.