Der Tesla-Chef teilt weiter gegen deutsche Politiker aus. Kritisiert wird Elon Musk von Rolf Mützenich. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mützenich zu Musk: Beleidigungen sind Grenzüberschreitung

15.21 Uhr: Rolf Mützenich, der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, hat den US-Milliardär und Trump-Vertrauten Elon Musk scharf für dessen Beleidigungen gegen Bundespräsident Steinmeier kritisiert. Die Ausfälle des Tesla-Chefs hätten das Potenzial, die deutsch-amerikanischen Beziehungen ernsthaft zu belasten, sagte Mützenich dem "Spiegel".

Steinmeier vertrete Deutschland völkerrechtlich. "Die verbalen Attacken auf den Bundespräsidenten zielen daher auf alle Bürgerinnen und Bürger", so Mützenich.

Der Chef der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion forderte die Bundesregierung auf, nach Trumps Amtsantritt zu klären, "ob die wiederholten Respektlosigkeiten, Diffamierungen und Einmischungen in den Wahlkampf auch im Namen der neuen US-Regierung geäußert wurden". Darüber brauche man "Klarheit". Er gab zu bedenken, dass die "internationalen Herausforderungen nur in einem unbelasteten Verhältnis zwischen uns und den USA angegangen werden können".

Trotz schlechter Umfragewerte – Lindner optimistisch

7.49 Uhr: Trotz schwacher Umfragewerte für die FDP schaut Parteichef Christian Lindner optimistisch auf die Bundestagswahl am 23. Februar. "Bei meiner ersten Spitzenkandidatur 2012 standen wir 60 Tage vor der Wahl bei 2 Prozent. Und nach 60 Tagen Wahlkampf haben wir mit 8,6 Prozent abgeschnitten", sagt Lindner der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Das zeigt, was möglich ist. Jetzt haben wir mehr Zeit und starten mit besseren Umfragen."

In den Meinungsumfragen vom Dezember lag die FDP zwischen 3 und 5 Prozent. Bei der Bundestagswahl 2021 hatte sie noch 11,5 Prozent erzielt. Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki rechnet auch diesmal damit, dass seine Partei bei der Wahl zweistellig abschneidet.

Merz will ohne öffentlichen Koalitionsstreit regieren

4.45 Uhr: Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz will nach einem Wahlsieg keinen öffentlich ausgetragenen Dauerstreit in einem Regierungsbündnis zulassen. "Dass in einer Regierungskoalition gerungen wird, das ist normal", sagt der CDU-Chef der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Nur: Die permanenten öffentlichen Auseinandersetzungen der Vergangenheit, die müssen wir beenden. Die Bürger wollen, dass das Land vernünftig regiert wird."

Auf die Frage, welche Rolle der Koalitionsausschuss in einer von ihm geführten Regierung spielen werde, antwortet Merz: "Der Koalitionsausschuss muss nach meiner Vorstellung schon regelmäßig tagen und darf nicht immer nur im Krisenfall zusammentreten." Das Gremium sei "wichtig, weil auch die Parteien und Fraktionen eingebunden werden und nicht nur die Ressortminister. Und deswegen ist ein Koalitionsausschuss eine gute Einrichtung".

Dienstag, 31. Dezember

Elon Musk nennt Steinmeier "antidemokratischen Tyrann"

12.16 Uhr: Nach Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf dem X-Profil von US-Milliardär Elon Musk beschimpft worden. Auf dem Account des Tesla-Chefs, der als enger Berater des designierten US-Präsidenten Donald Trump gilt, heißt es auf Englisch: "Steinmeier ist ein antidemokratischer Tyrann! Schande über ihn." Das Bundespräsidialamt sagte auf Nachfrage, man habe den Kommentar zur Kenntnis genommen, äußere sich aber nicht dazu.

Musk nimmt mit seinem Kommentar Bezug auf das Posting einer AfD-nahen Influencerin, die Steinmeier attackierte, nachdem dieser sich vor wenigen Tagen bei seiner Rede zur Auflösung des Bundestages gegen Einflussnahme von außen gewandt hatte. Dabei hatte das Staatsoberhaupt explizit auch die Plattform X genannt.