Wie soll Deutschland, wie soll Europa auf die radikale Rhetorik des neuen US-Präsidenten Donald Trump reagieren? Aus Sicht der Präsidentin des Deutschen Bundesrats und Regierungschefin des Saarlandes, Anke Rehlinger, sei "die beste, vielleicht einzige Antwort auf Trump: Europa". Nur ein starker und geeinter europäischer Kontinent könnte den "wachsenden Herausforderungen und Bedrohungen in der Welt" gerecht werden, sagte die SPD-Politikerin t-online in Warschau .

Rehlinger reiste am Dienstagabend nach Paris und traf dort unter anderem ihren französischen Amtskollegen, Senatspräsident Gérard Larche. Am Donnerstag reiste sie mit ihrer Delegation, zu der auch Ex-Außenminister und Präsident des Deutschen Polen-Instituts Heiko Maas gehört, nach Polen. Mit ihrer dreitägigen Reise will Rehlinger das Weimarer Dreieck – einen losen Zusammenschluss zwischen Deutschland, Frankreich und Polen – beleben, um sich außenpolitisch besser abzustimmen.