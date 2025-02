Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Für die Liberalen geht's in den letzten zwei Wahlkampfwochen um alles oder nichts. Die Parole von Christian Lindner: Jetzt Schwarz-Grün verhindern und damit Schlimmeres in 2029.

Birgit Homburger reibt sich die Hände, es ist kalt am Bahnhof Berlin-Wannsee. Die Regionalbahn 37 in Richtung Potsdam hat Verspätung, eigentlich wollte Homburger bereits ein wenig früher da sein, wo es an diesem sonnigen Sonntag Hunderte Liberale hinzieht: Im Filmpark Babelsberg vor den Toren der Hauptstadt will die FDP heute Christian Lindner offiziell zum Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl krönen und einen Wahlaufruf beschließen: "Alles lässt sich ändern", lautet das offizielle Motto – "Hauptsache nicht Schwarz-Grün" die inoffizielle Marschrichtung.

Für Homburger, 59 Jahre alt, ist es der gefühlt hundertste Parteitag ihres Lebens. In früheren Zeiten war sie in der FDP eine große Nummer, lange Jahre stand sie als Chefin dem einflussreichen Landesverband Baden-Württemberg vor, zudem von 2009 bis 2011 der FDP-Bundestagsfraktion. In Dutzende Wahlkämpfe ist sie für ihre Partei gezogen – doch in kaum einem ging es um so viel wie in diesem. "Wir werden kämpfen", sagt sie. "Heute muss noch mal Klartext gesendet werden, dann schaffen wir's im Schlussspurt. Dann holen wir weit mehr als nur fünf Prozent bei der Wahl, da bin ich ganz sicher."

Genau darum geht es für die FDP exakt zwei Wochen vor der Bundestagswahl: Mehr als fünf Prozent einfahren, reinkommen ins Parlament, egal wie. Irgendwie. Es ist ein Wahlkampf ums nackte Überleben angesichts des Dauertiefs in den Umfragen, in denen die Liberalen seit Wochen bei nur vier Prozent stehen. Wenn es jetzt nicht klappt mit der Fünfprozenthürde, so sehen es viele Parteigänger, dann war's das, dann können sie einpacken, vielleicht für immer. Sogar FDP-Grandseigneur Wolfgang Kubicki sagte unlängst der "Welt am Sonntag": "Wenn die Freien Demokraten den nächsten Deutschen Bundestag nicht erreichen, wird die Partei des Liberalismus in Deutschland über kurz oder lang aufhören zu existieren." Mehr Druck geht nicht.

Der Kampf gegen die AfD – und gegen Schwarz-Grün

Ist die FDP ihm gewachsen? Erträgt ihn vor allem Christian Lindner?

Der Parteichef, den manche nach einem internen Streit zuletzt angezählt sahen, gibt in Potsdam alles. Der große Bogen seiner Rede: Die Mitte gerät unter Druck, von rechts wie von links. Aber, so Lindner, die Mitte dürfe nicht weichen, weder jetzt noch in Zukunft, bei der Bundestagswahl in vier Jahren. "Ändern wir jetzt die Politik, bevor es 2029 die Falschen tun", so steht es in fetten Großbuchstaben, Schwarz auf Gelb, neben und hinter Lindner an der Wand der Metropolis-Halle.

Nach einem kurzen Bekenntnis zur Unterstützung der Ukraine, dessen Botschafter zuvor ein Grußwort gehalten hatte, ruft Lindner den Delegierten und Wählern darum zu: Deutschland stehe vor einer "Richtungswahl", in der Wirtschaftspolitik, aber eben auch angesichts des Erstarkens der politischen Ränder, vor allem des rechten Rands. "Die AfD ist eine antiliberale und wirtschaftsfeindliche Partei, die wir bekämpfen", so Lindner. Und: "Die AfD macht man nicht klein mit Lichterketten, die AfD macht man klein, indem man die Probleme klein macht, die einst diese Partei groß gemacht haben."

Ein erster Seitenhieb auf die Grünen, deren Spitzenpersonal sich nach dem Attentat von Aschaffenburg bei einer Demo "gegen Rechts" am Brandenburger Tor fotografierte. Womit der oberste Freidemokrat zugleich das zweite Leitmotiv seiner Ansprache setzt: Die FDP sei der Garant dafür, dass die Grünen nicht erneut an die Regierung kommen und vor allem Robert Habeck nicht noch einmal Wirtschaftsminister wird. Denn, so Lindners Behauptung: Schafft es die FDP ins Parlament, sei eine schwarz-grüne Koalition, mit der CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz zuletzt immer wieder liebäugelte, rechnerisch nicht mehr möglich.

Lindner, der Mutmacher