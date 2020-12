Pandemie in Deutschland

Nächstes Bundesland wirbt für Corona-Lockdown vor Weihnachten

10.12.2020, 21:53 Uhr | dpa, pdi

Weihnachtsshopping in Berlin: Bund und Länder ringen am Sonntag um die Frage, ob es eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen schon vor Weihnachten geben soll. (Quelle: dpa)

Beim Corona-Gipfel am Sonntag beraten Bund und Länder erneut über eine Verschärfung der Maßnahmen. Ein Bundesland will bei dem Treffen für einen sofortigen "harten Lockdown" werben.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat sich für einen harten Lockdown in der Corona-Krise noch vor Weihnachten ausgesprochen. Dafür wolle er sich angesichts der hohen Infektionszahlen auch bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz einsetzen, sagte Günther am Donnerstag nach einer Sondersitzung des Kabinetts. Er gehe davon aus, dass diese Konferenz am Sonntag stattfinden wird. Die Koalition in Kiel strebe einen gemeinsamen Weg aller Bundesländer an.

Bislang wenig Unterstützung für Günther



Doch bislang stößt der Vorschlag nur auf wenig Zuspruch innerhalb der Länderchefs. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat sich für die Schließung des Einzelhandels bereits zum vierten Advent ausgesprochen. Darüber solle rasch bei einer Schalte der Regierungschefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gesprochen werden, am besten schon an diesem Freitag, sagte Schwesig am Donnerstag in Schwerin nach einem MV-Gipfel von Regierung, Wirtschaft, Gewerkschaften und Kommunen. Jeder Tag zähle, die Lage sei ernst. Lebensmittelgeschäfte sollen nach Worten eines Regierungssprechers aber offen bleiben.

Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat wegen der stark steigenden Corona-Zahlen eine Sondersitzung des Kabinetts für diesen Freitag angekündigt. Darin werde über Konsequenzen für das Bundesland beraten. "Wir müssen handeln, damit die Zahlen nicht weiter steigen - das sind wir den Menschen in unserem Land und den Beschäftigten in unserem Gesundheitssystem schuldig", teilte Hans am Donnerstag mit. Es brauche auch ein bundesweit beherztes Handeln: "Um die Lage in den Griff zu bekommen, ist ein harter Lockdown nötig."

Die Zahl der binnen eines Tages an das Robert Koch-Institut gemeldeten Corona-Neuinfektionen hat einen Höchststand erreicht. Die Gesundheitsämter übermittelten binnen 24 Stunden 23.679 Fälle, wie aus Zahlen von Donnerstagmorgen hervorgeht. Der bisherige Rekordwert war am 20. November mit 23.648 gemeldeten Fällen erreicht worden. Am Donnerstag vergangener Woche waren es 22.046 neue Fälle.

Zudem wurden dem RKI in 24 Stunden 440 neue Todesfälle gemeldet. Am Vortag war mit 590 Toten der bisherige Höchstwert erreicht worden.