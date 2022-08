Gasumlage: Scharfe Kritik aus der Opposition

Auch aus einer anderen politischen Richtung hagelt es Kritik an der Umsetzung der Gasumlage. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat sich dafür ausgesprochen, keine Mehrwertsteuer auf die geplante Gasumlage zu erheben. "Die Gasumlage muss mehrwertsteuerfrei sein", sagte Dobrindt der "Bild am Sonntag" in Richtung der Koalition aus SPD, Grünen und FDP. "Wenn sich die Bundesregierung nicht zutraut, den Mehrwertsteuer-Verzicht europäisch durchzusetzen, sollte die Gasumlage schlicht um 20 Prozent reduziert werden, um Zusatzbelastungen zu verhindern."

Auch Regierungspolitiker fordern Entlastung für Bürger

Aber auch aus den Reihen der Regierungsparteien kommen Rufe nach Entlastungsmaßnahmen für Bürgerinnen und Bürger. Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Bundestag, Johannes Vogel, unterstützt den Vorschlag seines Parteichefs Christian Lindner. Der will die Menschen in Deutschland mit Steuersenkungen entlasten – ein "sehr guter Vorschlag", so Vogel. Damit würden "kleinere und mittlere Einkommen überproportional" entlastet.

Der stellvertretende SPD-Fraktionschef im Bundestag, Achim Post, sagte der "Rheinischen Post", Finanzminister Lindner habe "insoweit recht, als es eines weiteren kräftigen Entlastungsimpulses bis in die Mitte der Gesellschaft bedarf". Die konkreten Vorschläge zum Abbau der kalten Progression seien "verbesserungs- und ergänzungsbedürftig", insbesondere, "um kleine und mittlere Einkommen und auch Rentnerinnen und Rentner spürbar zu entlasten". Darüber werde in der Koalition verhandelt, er gehe aber "fest davon aus, dass am Ende eine Lösung stehen wird, die für alle Regierungsparteien tragfähig ist", sagte Post.

Grüne wollen neues Entlastungspaket

Konkrete Ideen zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger hat Grünen-Chefin Ricarda Lang vorgebracht. "Wir alle wollen, dass Deutschland sicher durch den Winter kommt", sagte Lang am Montag in Berlin. "Dafür müssen wir den sozialen Zusammenhalt im Land stärken." Parallel zur Gasumlage müsse es ein weiteres Entlastungspaket für die Menschen in Deutschland geben.

"Auch wenn alle die hohen Energiepreise zahlen müssen, werden es besonders Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen sein, die dann vor erheblichen Schwierigkeiten stehen", sagte Lang. "Das Ziel muss sein, dass sie von den Entlastungen absolut mehr profitieren als diejenigen mit starken Schultern, die mehr tragen können." Das sei eine Frage der Gerechtigkeit.

Lang fordert Neuauflage der Energiepreispauschale

Die Koalition müsse nun die konkreten Instrumente für Entlastungen vereinbaren, sagte die Grünen-Chefin weiter. "Eignen könnte sich neben einem stark ausgebauten Wohngeld oder einem höheren Kindergeld auch eine Neuauflage der Energiepreispauschale." Zudem sei es gut, dass das Finanzministerium einen Verzicht der Mehrwertsteuer auf die Umlage prüfe. "Auch eine Steuer auf kriegsbedingte Übergewinne, wie sie manche Konzerne jetzt in der Krise machen, kann dabei helfen, die zu entlasten, die unter den steigenden Preisen am stärksten leiden."