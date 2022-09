Teilmobilisierung in Russland | Habeck: "Unterstützen die Ukraine trotzdem weiter"

Aktualisiert am 21.09.2022 - 09:26 Uhr

Aktualisiert am 21.09.2022 - 09:26 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Vize-Kanzler Robert Habeck (Grüne) hat Russlands Entscheidung zur Teilmobilisierung seiner Streitkräfte scharf kritisiert. Das sei ein "schlimmer und falscher Schritt", erklärte der Bundeswirtschaftsminister am Mittwochmorgen in Berlin. Die Bundesregierung berate derzeit über eine Antwort auf diese Entscheidung des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Habeck sagte der Ukraine in diesem Zusammenhang erneut die volle Unterstützung Deutschlands zu.