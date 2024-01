Die deutschlandweiten Demos gegen die AfD und Rechtsextremismus lassen nicht nach. Auch am Dienstag fanden Proteste in kleineren und größeren Städten statt.

Es sind Orte, deren Namen viele Deutsche vermutlich eher nicht mit riesigen Demonstrationen in Verbindung bringen: Rottenburg, Eitorf oder etwa Freising. Doch überall im Land gingen auch am Dienstag Tausende Menschen auf die Straße und protestierten gegen die AfD und Rechtsextremismus – und für Demokratie und Menschenrechte. t-online gibt einen Überblick über einige der Kundgebungen.

In Darmstadt gingen am Dienstag nach Angaben der Polizei insgesamt 17.000 Menschen auf die Straße. Zu der Versammlung hatte es zwei unterschiedliche Aufrufe gegeben. Unter dem Motto "für Rechtsstaat und Demokratie" hatte ein breites bürgerliches Bündnis zur Demonstration aufgerufen. Darunter: Grüne, CDU , SPD , FDP , die evangelische und die katholische Kirche. Mehrere Gewerkschaften und das Darmstädter Bündnis gegen rechts hatten zudem zu einem Demonstrationszug zur Kundgebung unter dem Motto "Demonstration gegen den Faschismus" aufgerufen.

AfD-Kundgebung und Gegendemonstration in Eitorf

Auch in Eitorf, einer nordrhein-westfälischen Gemeinde, hat ein Bündnis der Eitorfer Parteien Bündnis 90/Die Grünen , SPD, CDU und Die Linke unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt!" zu einer Demonstration für Demokratie und buntes Leben aufgerufen. Ab 17.30 wurden dort nach Polizeiangaben bis zu 500 Menschen erwartet. Wie viele Teilnehmende es am Ende werden, steht noch aus.

Im baden-württembergischen Rottenburg am Neckar kamen die Demonstranten bereits am Mittag zusammen. Der SWR berichtet mit Berufung auf Angaben der Stadt, dass 3.500 bis 4.000 Menschen an dem Protest teilgenommen hätten. Die Kundgebung fand auf dem Eugen-Bolz-Platz statt, einem Widerstandskämpfer gegen den Faschismus, den die Nazis 1945 hingerichtet hatten.