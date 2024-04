So meinte auch BSW-Parteigründerin Sahra Wagenknecht , es sei besser, "wenn die desolate Ampel sich nicht länger an die Macht klammert und wir möglichst bald den Bundestag neu wählen könnten." CSU , AfD und die Linken sparen ebenfalls nicht mit Rufen nach einer baldigen Neuwahl. Rund ein Drittel der Bevölkerung geht laut einer Forsa-Umfrage derweil sogar davon aus, dass es zu einem vorzeitigen Ende der Ampel kommt.

Doch wie realistisch sind Neuwahlen und was müsste konkret passieren, damit die Regierung ihre Koalition tatsächlich beendet? "Den Bundestag aufzulösen, ist aus historischen Gründen nur in spärlichen Konstellationen möglich", erklärt der Verfassungsrechtler Prof. Walther Michl von der Bundeswehruniversität München im Gespräch mit t-online.

Über Neuwahlen kann nur Kanzler Scholz bestimmen

Grundsätzlich gilt: Ohne den Bundeskanzler geht nichts. Solange die SPD und Olaf Scholz nicht zustimmen, sind die Forderungen ohnehin obsolet. Will dieser den Bundestag nicht auflösen, gibt es keine Möglichkeit für Neuwahlen. Denn der Bundestag selbst hat keine Befugnisse zur Selbstauflösung. Und so führen Neuwahlen nur über den Weg der Vertrauensfrage des amtierenden Kanzlers. Erst wenn er diese dem Parlament stellt und wenn ihm dann von der Mehrheit der Abgeordneten das Vertrauen entzogen wird, kann er den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier um die Auflösung des Parlaments und um Neuwahlen bitten.

Prof. Dr. Walther Michl ist Experte für Verfassungsrecht und arbeitet aktuell an der Universität der Bundeswehr in München. Dort hat er die Professur für Öffentliches Recht an der Fakultät für Wirtschafts- und Organisationswissenschaften inne.

Dreimal ist es in der Historie der Bundesrepublik zu Neuwahlen gekommen: Unter den Kanzlern Willy Brandt 1972, Helmut Kohl 1982 und Gerhard Schröder 2005. Sie alle haben die Vertrauensfrage gestellt und sind absichtlich gescheitert, um Neuwahlen zu ermöglichen. Während dieses Mittel in Deutschland also eine absolute Ausnahme ist, kommt es in Ländern wie Italien regelmäßig zu Neuwahlen außerhalb des vorgesehenen Zyklus.