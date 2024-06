Friedrich Merz schließt eine Zusammenarbeit mit Sahra Wagenknecht aus – ein Fehler, findet Christian Wulff. Ein Politikexperte übt scharfe Kritik an BSW und AfD.

Die parteiinterne Kritik an Friedrich Merz' Brandmauer gen links wächst. Der CDU-Chef hatte nach der Europawahl mögliche Koalitionen mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht etwa in ostdeutschen Landtagen ausgeschlossen. Mit der AfD könne es selbstverständlich keine Zusammenarbeit geben, sagte der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff am Dienstagabend bei "Maischberger". "Aber weitere Ausschlüsse halte ich für falsch", kommentierte das CDU-Mitglied.

Die Gäste

Christian Wulff (CDU), Bundespräsident a.D.

Boris Palmer (parteilos), Tübinger Oberbürgermeister

Janine Wissler, Vorsitzende der Linken

Nikolaus Blome, Politchef RTL/n-tv

Anna Planken, ARD-Moderatorin

Sergej Lochthofen, Journalist und Publizist

"Jeder kann anders und klüger werden", sagte Wulff über Wagenknecht, die er als "überzeugte Kommunistin" bezeichnete. Er stellte Merz auf Widerstand der Unions-Ministerpräsidenten ein. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hatte bereits betont, die Landesverbände müssten eigenständig über Koalitionen entscheiden. "Die Länder werden das alle so sagen", erwartete Wulff.

"Maischberger": Kritik an Merz wegen BSW

Der Bundespräsident a.D. warnte Merz davor, gerade ostdeutschen Ländern als häufig "besserwisserisch" auftretender Westen Vorschriften zu machen. Dort müsse nach den Landtagswahlen gesehen werden, welche Mehrheiten möglich seien. "Das kann nicht die AfD sein, das können nicht die Linken sein. Weitere Ausschlüsse halte ich für einen Fehler" bekräftigte Wulff bei "Maischberger".

"Geht Europa nur nach Weltkriegen, oder geht es auch, wenn es den Menschen verhältnismäßig gut geht?", kommentierte das ehemalige Staatsoberhaupt den erstarkten Nationalismus in vielen Ländern bei der Europawahl. Er wies die Hauptschuld in Deutschland der Ampelkoalition zu. "Diese Regierung legt fest, was der eigenen Partei dient, aber nicht, was dem Land dient", sagte Wulff.

Er zeigte sich bei "Maischberger" aber auch zuversichtlich. Seine Prognose: 2040 wird in zahlreichen Sondersendungen wohlwollend auf 25 Jahre "Offenhaltung" der Grenzen inmitten der Flüchtlingskrise geblickt werden. Die damals nach Deutschland gekommenen Menschen und deren Kinder werden sich dann als Stützen und Aushängeschilder der Gesellschaft etabliert haben, erwartete der ehemalige Bundespräsident. Etwas überraschend volle Unterstützung bekam er für dieses Szenario von Boris Palmer.

Boris Palmer warnt vor Tabus

"Ich bin da viel hoffnungsvoller, als Sie mir unterstellen", sagte der Tübinger Oberbürgermeister an Maischberger gerichtet. "Ich glaube, wir werden die Probleme lösen – aber nur, wenn wir sie auch ansprechen, nicht, wenn wir sie tabuisieren", unterstrich der Politiker, der die Grünen nach umstrittenen Aussagen zur Migration verlassen hatte.

Bei "Maischberger" warnte Palmer davor, Kriminalität durch Ausländer zu verharmlosen. Der Tübinger Oberbürgermeister sah darin einen Grund für das gute Abschneiden der AfD bei jungen Wählern. Die Gewalterfahrungen junger Menschen auf Schulhöfen, an Bahnhöfen oder in Diskotheken treibe sie nach rechts, warnte Palmer, in dessen Stadt die AfD bei der Europawahl laut vorläufigen Zahlen nur 4,6 Prozent geholt hat.

Ist eine Rückkehr Palmers bei den Grünen möglich?, wollte Maischberger noch wissen. Ein solches Comeback hatte kürzlich Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) ins Gespräch gebracht.

"Wir reden gerade über das Thema, das mich von den Grünen am meisten trennt und das müssen wir ausdiskutieren. Wenn es da eine Lösung gibt: Sehr gerne, weil ich im Herzen Grüner bin", antwortete Palmer. Eine Absage gab es auch von ihm hingegen an die Adresse des BSW.

Absage an Wagenknecht