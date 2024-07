Über sein Engagement in der "Internationalen Russophilen-Bewegung" berichtete t-online bereits vor über einem Jahr . Anfang dieses Jahres trat er auf der zweiten Jahresversammlung in Moskau erneut aufs Podium, wo auch der Oligarch Konstantin Malofejew und der faschistische Ideologe Alexander Dugin wieder Platz nahmen.

Gefährliche Allianz

Selbst in der linientreuen russischen Duma gelten sie als Falken, die von der "Sowjetunion 2.0" träumen, einem neuen russischen Imperium, das auch weitere Nachbarstaaten wie Usbekistan annektieren soll. Prilepin selbst kämpfte in der Ukraine und nimmt für sich in Anspruch, dort ein Söldner-Bataillon angeführt zu haben. Immer wieder schaffte sein engster Vertrauter Kuznetsow persönlich Material wie Drohnenabwehr an die Front, um Soldaten damit auszustatten.