Grimm hält an der Schuldenbremse fest

Aber, so die Ökonomin weiter: "Die Fragestellung mit der Schuldenbremse in Verbindung zu bringen, ist nicht zielführend." Das sei ein "beliebter kommunikativer Trick" derjenigen, die sie aufweichen wollen, um mehr Platz für konsumtive Ausgaben zu erhalten.

"Man nutzt hier immer die Themen, die den Menschen am Herz liegen, wie etwa Klimaschutz und jetzt Verteidigung", so Grimm. "Fakt ist aber: Wirksame Schuldenregeln zwingen uns, diese wichtigen Anliegen in der Haushaltsplanung zu berücksichtigen, ohne dass die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen gefährdet wird. Das ist gut so." Perspektivisch würden die Leistungsansprüche des Sozialstaates den Haushalt immer stärker belasten. "Es ist völlig unklar, wie man glaubwürdig dafür sorgen will, zusätzliche Spielräume nicht indirekt doch zu nutzen, um wichtige Reformen hinauszuzögern."