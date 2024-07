Erst einmal will ich kurz mit dem Märchen aufräumen, dass wir durch das erste Sondervermögen bis 2027 fürs Erste genug für die Verteidigung ausgeben, weil wir damit das Zwei-Prozent-Ziel der Nato einhalten. Das ist leider Unsinn. Allein diese Nato-Quote ist ein politischer Kompromiss, der nichts mit dem realen Bedarf in einer Bedrohungslage zu tun hat. Außerdem nutzt die deutsche Politik schon eine ganze Reihe an Rechentricks, um dieses Ziel überhaupt zu erfüllen. So wird etwa das Kindergeld für Soldaten in die Militärausgaben mit eingerechnet. Auf die Fähigkeit zur Landesverteidigung zahlt das nicht ein.