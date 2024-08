Er ist ja einer von ihnen, so sieht er das. Ist hier aufgewachsen. Hat sein Abitur gemacht. Hat in Dresden Bauingenieurwesen studiert. Er hat hier etwas aus sich gemacht, so könnte man es auch sagen. Wenn er mit seinen Sachsen redet, sächselt er genau wie sie. Zustimmung oder Erstaunen oder Freude drückt er mit der sprachlichen Allzweckwaffe der Sachsen aus, dem eingestreuten: "Nu!"

Nachts kamen die Hunde

Und doch ist die Identitätsfrage für einen wie ihn nicht so einfach. Es fängt ja schon beim Namen im Pass an. "Kassem Taher Saleh" – ein Vorname, zwei Nachnamen ohne Bindestrich. "Geht, wenn man aus Spanien kommt", sagt er. Nicht aber wie er aus dem Irak. Weil "Taher Saleh" in deutschen Amtstuben nicht vorgesehen war, heißt er dort mit Nachnamen bislang nur: Saleh.

Es mag wie eine Kleinigkeit wirken. Aber es ist die ständige Erinnerung an das, was er sowieso nicht vergessen wird. An einen anderen Teil seiner Identität. An den Irak, den Krieg und die Flucht. An die Zeit im Plauener Flüchtlingsheim, eine alte Kaserne, sechs Personen in drei Zimmern. Fünf Jahre lebte er dort mit seiner Familie. Nachts kamen die Polizisten mit ihren Hunden rein. Irgendwann bekam sein Bruder psychische Probleme. Nur deshalb kamen sie raus und durften in eine kleine Wohnung umziehen.