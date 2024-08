Aktualisiert am 25.08.2024 - 13:52 Uhr

Tödliche Attacke in Solingen

Merz fordert darin einen Aufnahmestopp für Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan . Ausreisepflichtige Ausländer sollten in unbegrenzten Abschiebegewahrsam genommen, das Aufenthaltsrecht dafür geändert werden. Wer als Flüchtling in sein Heimatland reise, solle außerdem umgehend sein Bleiberecht verlieren.

"Die Koalition diskutiert – und streitet – seit einigen Wochen über eine Verschärfung des Waffengesetzes und über ein Messerverbot", schreibt Merz. "Nach dem Terrorakt von Solingen dürfte nun endgültig klar sein: Nicht die Messer sind das Problem, sondern die Personen, die damit herumlaufen." In der Mehrzahl der Fälle seien dies Flüchtlinge, in der Mehrzahl der Taten steckten islamistische Motive dahinter. (Lesen Sie hier einen Kommentar zum Tathergang in Solingen: "Da deutsche Abschiebeversagen ist eine Katastrophe".)