Experte: CDU steht vor Brandmauerdebatte

Die Wahllokale in Sachsen und Thüringen haben geschlossen. Alle Informationen zu den Wahlen in den beiden Bundesländern im Newsblog.

Politologe: CDU steht vor Brandmauerdebatte

4 Uhr: Angesichts der schwierigen politischen Lage in Thüringen muss sich die CDU nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers Oliver Lembcke fragen, ob sie sich in Richtung der Linkspartei öffnet. Dies würde aber auch zwangsläufig die Diskussion über die Brandmauer nach rechts, zur AfD, neu entfachen, sagte der Experte von der Ruhr-Universität Bochum. "Wenn man an der einen Brandmauer anfängt zu überlegen, dann wird man an der anderen Brandmauer auch diskutieren müssen."

Lembcke, der viele Jahre an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena gearbeitet hat, sieht in den beiden Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen eine Zäsur in der Parteienstruktur Deutschlands. "Das ostdeutsche Parteiensystem – in Thüringen und in Sachsen – ist einfach ein grundsätzlich anderes als im Westen", sagte Lembcke.

Die bereits vorhandenen Unterschiede seien mit diesen Wahlen vertieft worden. "Diese Wahl war eine Wutwahl gegen eine westdeutsch geprägte Parteienlandschaft und gegen die Ampel", sagte Lembcke. Die beiden Wahlen seien aber auch wegweisend, weil sich ein neues dreigliedriges Parteiensystem entwickelt habe – aus AfD, CDU und BSW. "Da verfestigt sich etwas", sagte er. An die Stelle der Linken sei das BSW in dieser Rolle getreten.

Sachsen: AfD- und BSW-Erfolge erschweren Regierungsbildung

00.46 Uhr: Auch Sachsen steht nach den Erfolgen der AfD und des BSW vor schwierigen Koalitionsverhandlungen. Zwar wurde nach dem vorläufigen Amtsergebnis die CDU stärkste Kraft, aber eine Koalitionsbildung dürfte auch dort nur unter Einbeziehungen der BSW-Partei von Sahra Wagenknecht möglich sein, die auf Anhieb zweistellige Ergebnisse in beiden östlichen Freistaaten erzielte. Rechnerisch nicht möglich ist eine Fortsetzung des bisherigen Bündnisses aus CDU, SPD und Grünen. Die drei Parteien kommen nicht auf die erforderliche Mehrheit von 61 Sitzen. Eine Dreier-Koalition von CDU, BSW und SPD käme dagegen auf diese Mehrheit. Hier lesen Sie die gesamten Ergebnisse.

Sonntag, 1. September

Thüringen: Keine Mehrheit für Bündnis von CDU mit BSW und SPD

23.24 Uhr: Ein Bündnis von CDU mit BSW und SPD hat nach der Landtagswahl in Thüringen keine Mehrheit. Nach dem am Sonntag von der Landeswahlleitung in Erfurt veröffentlichten vorläufigen Ergebnis kamen die drei Parteien im neuen Landtag auf 44 von insgesamt 88 Sitzen, wodurch ihnen ein Mandat zur Mehrheit fehlt. Wahlsieger wurde die AfD, die künftig mit 32 Abgeordneten im Parlament sitzt.

Dem vorläufigen Ergebnis zufolge kam die AfD auf 32,8 Prozent. Erstmals wurde die in Teilen rechtsextremistische Partei damit stärkste Kraft bei einer Landtagswahl. Hier lesen Sie die gesamten Ergebnisse.

Ramelow sagt Voigt Unterstützung bei Regierungsbildung zu

23.05 Uhr: Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat zugesagt, im Erfurter Landtag den CDU-Landeschef Mario Voigt bei der Bildung einer Mehrheits-Regierung zu unterstützen. "Es braucht eine handlungsfähige Landesregierung, auch wenn ich ihr nicht mehr angehören werde", sagte Ramelow dem TV-Sender Phoenix. Ihm sei es wichtig, denjenigen zu unterstützen. "Das ist in diesem Fall Herr Voigt, der den Auftrag von den Wählern hat, im demokratischen Spektrum zu einer Mehrheitsregierung zu kommen". Er bekämpfe auch nicht das BSW oder die CDU. "Ich bekämpfe die Normalisierung des Faschismus." Deshalb wolle er dafür sorgen, "dass wir keine parlamentarische Erpressungssituation erleben, bei dem die AfD alle anderen Parteien vor sich hertreibt". Ramelow zieht mit einem Direktmandat in den neuen Landtag ein. Bisher schließt die CDU eine Zusammenarbeit mit den Linken aus.