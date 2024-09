"Ein Irrsinn, den kein Bürger mehr versteht"

In einer Woche wird in Brandenburg gewählt. Ministerpräsident Dietmar Woidke will einen Wahlsieg der AfD verhindern. Ein Gespräch über Fehler im Umgang mit der AfD, eine zu späte Asylwende – und was er von seinem Großvater gelernt hat.

Dietmar Woidke führt in sein Büro in der Potsdamer Staatskanzlei: große Holztische, kleine Figuren und Urkunden auf den Regalen, abstrakte Malerei von Manfred Zémsch. Die Schaltzentrale des Brandenburger Ministerpräsidenten versprüht den Charme von Disziplin und Funktionalität.

"Die Sachsen residieren in Schlössern, wir Preußen sitzen in Kasernen", feixt Woidke, als wolle er sich für sein Büro entschuldigen. Er kokettiert mit seiner Bescheidenheit, ein erster Test für die Journalisten. Im darauffolgenden Interview zeigt sich Woidke von einer anderen Seite: kämpferisch und selbstbewusst.

t-online: Herr Woidke, nach dem Attentat von Solingen geht die Ampel in die Offensive: Leistungskürzung für Ausreisepflichtige, Messerverbote, Grenzkontrollen. Hat sich Olaf Scholz damit eine Einladung nach Brandenburg verdient, um doch mit Ihnen Wahlkampf zu machen?

Dietmar Woidke: Olaf Scholz ist in Brandenburg immer willkommen. Er wohnt hier in Potsdam. Bei meinem Wahlkampf geht es aber nicht um den Bundeskanzler, sondern darum, wer Brandenburg in die Zukunft führt.

In Berlin ist man darüber verschnupft, dass Sie die Bundes-SPD aus Ihrem Wahlkampf heraushalten. Befürchten Sie, dass der unbeliebte Kanzler Ihnen die Wahl verhagelt?

Vor fünf Jahren wurde mir gesagt, dass ich die Landtagswahl verliere, wenn die SPD im Bund ihre Krise nicht überwindet. Damals lag sie bei 13 Prozent. Wir sind es also gewohnt, keinen Rückenwind aus Berlin zu bekommen. Im Gegenteil, mussten wir Brandenburg immer aus eigener Kraft gewinnen. Das wollten wir den Menschen von Anfang an im Wahlkampf klarmachen: Es geht um Brandenburg. Es geht darum, wer unser Bundesland regiert.

Was in Berlin passiert, hat aber auch Einfluss auf Brandenburg. Zuletzt ist der Migrationsgipfel an der Frage geplatzt, ob Deutschland Flüchtlinge an der Grenze zurückweisen darf. Wie blicken Sie auf das, was die Ampelregierung jetzt umsetzen will?

Schmollen und immer nur mit dem Finger auf die anderen zu zeigen, hilft nicht. Es braucht eine gemeinsame Kraftanstrengung von Regierung, Opposition, Bund und Ländern, um beim Thema Migration weiter voranzukommen. Das erwarten die Bürgerinnen und Bürger zu Recht. Ich erwarte, dass sämtliche Optionen ohne parteipolitische Spielchen geprüft werden, damit die irreguläre Migration nach Deutschland weiter begrenzt wird.

In Brandenburg haben wir es besser hinbekommen und mit den Landräten und Oberbürgermeistern in der letzten Woche gezeigt, wie man gemeinsam beim Thema Migration und Sicherheit zu einer Lösung kommen kann. Bestehende Regeln müssen eingehalten und notwendige neue schnell festgelegt werden. Das erwarten die Menschen von uns.

In einer "11-Punkte-Erklärung", die Sie gemeinsam mit den Landräten verfasst haben, gehen Sie viel weiter: Darin fordern Sie die Aussetzung der Dublin-III-Verordnung und die Zurückweisung von Asylbewerbern, die über sichere Drittstaaten gekommen sind. War das mit der Bundes-SPD abgestimmt?

Wir fordern das in Brandenburg schon lange. Ich erwarte von der Bundesebene, dass sie jetzt zügig Entscheidungen trifft.

Der Bund verweist auf rechtliche Risiken, wenn die Polizei sogenannte Dublin-Flüchtlinge einfach an der Grenze abweist. Wenn Sie trotzdem eine Aussetzung von Dublin fordern, heißt das, dass Sie bereit sind, das Risiko in Kauf zu nehmen?