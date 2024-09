Entwicklung gegen den Trend

Zuwachs bei regulären Jobs hängt stark an Ukrainern

Bei den Staatsangehörigen aus den anderen acht wichtigsten Asylherkunftsländern waren zuletzt 695.000 Menschen in Lohn und Brot (plus 70.000 Menschen), wobei 592.000 einem sozialversicherungspflichtigen Job nachgingen und rund 103.000 einer geringfügigen Beschäftigung.

"Damit entfallen 79 Prozent des gesamten Wachstums der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zum Vorjahr auf Staatsangehörige der Ukraine und Asyl TOP 8", heißt es in dem Bericht. Was wiederum bedeutet: Der Arbeitsmarkt insgesamt läuft derzeit alles andere als rund – und trotzdem gelingt es den Jobcentern, Flüchtlinge in Arbeit zu vermitteln. Und zwar so gut, dass sie den Löwenanteil des Zuwachses an Menschen ausmachen, die neu in reguläre Jobs gekommen sind.