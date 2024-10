Kuhle (FDP): "Die AfD kann sich als Opfer inszenieren"

"Die Mütter und Väter des Grundgesetzes hatten aus eigener Erfahrung ein Szenario vor Augen, in dem eine rechtsextreme Partei aus Deutschland einen autoritären Staat machen will. Aus diesem Grund haben sie das Instrument des Parteiverbots in die Verfassung geschrieben. Zum jetzigen Zeitpunkt dürfte eine öffentliche Debatte über ein mögliches AfD-Verbot jedoch mehr schaden als nutzen. Sie führt ausgerechnet in der aktuell sehr aufgeheizten Lage dazu, dass sich die AfD als Opfer inszenieren kann. Ob ein Antrag auf ein Parteiverbot vor dem Bundesverfassungsgericht erfolgreich wäre, ist offen. Das Scheitern eines solchen Antrags wäre ein Desaster. Aus diesen Gründen ist die Skepsis gerade in den Reihen der Freien Demokraten sehr groß. Der Gesetzgeber kann auf Bundesebene etwas anderes tun, um die Demokratie und den Rechtsstaat zu stärken. Schon in der kommenden Sitzungswoche des Deutschen Bundestages wird ein gemeinsamer Antrag der Koalitionsfraktionen und der Union beraten, mit dem der Schutz des Bundesverfassungsgerichts im Grundgesetz verbessert werden soll. Dieser Antrag sollte zügig beschlossen werden."