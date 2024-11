Schröder und Frieden mit Russland

Und so ist es nicht ganz ohne Pikanterie, dass über zwei Jahre nach der russischen Vollinvasion der Ukraine nun wieder ein Mann aus Hannover die Zügel der SPD in der Hand hält: der Parteilinke Matthias Miersch als neuer Generalsekretär, der erste öffentliche Auftritte nutzte, um Friedensverhandlungen mit Russland zu fordern und Schröders Lebensleistung zu rehabilitieren.

Viele in der Koalition, in der Union und auch in Expertenkreisen deuten das als Signal, dass die SPD dauerhaft unzuverlässig in Belangen der äußeren Sicherheit ist. Zumal zeitgleich die "Zeit" und das ARD-Politikmagazin "Kontraste" über eine Reise des SPD-Urgesteins Matthias Platzeck nach Baku zu geheimen Gesprächen mit Kreml-Vertretern berichten. Setzt die SPD wieder Kurs auf Moskau?