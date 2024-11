Trump-Enkelin posiert in freizügigem Kleid

Tier taucht überraschend an Strand auf

Olaf Scholz will Lindners Verhalten dem Land nicht mehr zumuten und entlässt ihn. Der FDP-Chef reagiert. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Lindner: "Scholz' Gegenvorschläge sind matt und unambitioniert"

21.59 Uhr: Christian Lindner tritt vor die Presse: "Scholz' Gegenvorschläge sind matt und unambitioniert", so Lindner zu den Plänen von Scholz. "Olaf Scholz hat leider gezeigt, dass er nicht die Kraft hat, unserem Land einen neuen Aufbruch zu ermöglichen." Lindner wirft Scholz vor, die Zusammenarbeit mit ihm und der FDP aufgekündigt und damit einen "kalkulierten Bruch dieser Koalition" herbeigeführt zu haben.

Robert Habeck will weiter regieren

21.57 Uhr: Habeck betont, die Grünen wollten bis zu etwaigen Neuwahlen im Amt bleiben. "Dieser Abend soll der Beginn eines neuen Kraftimpulses sein", so Habeck.

Habeck: "Das ist so folgerichtig wie unnötig"

21.52 Uhr: Der Kanzler habe den Finanzminister entlassen. "Das ist so folgerichtig wie unnötig", sagt Habeck weiter. Außenministerin Annalena Baerbock fordert umfassende Hilfen für die Ukraine, besonders vor dem Hintergrund eines US-Präsidenten Donald Trump.

Vizekanzler Habeck: "Es fühlt sich nicht richtig an"

21.51 Uhr: Vizekanzler Robert Habeck vor der Presse: "Es fühlt sich falsch und nicht richtig an", so Habeck. "Es ist nötig gewesen, dass der Abend so endet." Obwohl Lösungsmöglichkeiten auf dem Tisch lagen, habe man die Haushaltslücke nicht schließen können. "Die FDP war nicht bereit, diese Wege zu gehen", sagt Habeck.

Scholz schlug offenbar Ukraine-Sondertopf über 15 Milliarden vor

21. 50 Uhr: Nach Informationen aus Regierungskreisen hatte Kanzler Olaf Scholz dem entlassenen Finanzminister Christian Lindner in den Verhandlungen mehrfach vorgeschlagen, einen Überschreitensbeschluss im Haushalt über 15 Milliarden Euro für die Ukraine zu machen. Darin enthalten sein sollten die im Haushaltsentwurf 2025 bereits vorgesehenen zwölf Milliarden Euro für verschiedene Aspekte der Ukraine-Unterstützung. Außerdem wollte Scholz die Militärhilfe um weitere drei Milliarden Euro aufstocken, hieß es. Dies habe Lindner abgelehnt.

Scholz beendet das Statement

21.37 Uhr: Scholz beendet die Stellungnahme um 21.37 Uhr.

Kanzler Scholz: Neuwahlen bis Ende März 2025

21.33 Uhr: "Deutschland braucht schnell Klarheit über den weiteren politischen Kurs." Darüber sei er sich mit Vizekanzler Robert Habeck einig, sagt der Kanzler.

In der ersten Sitzungswoche im Januar will Scholz die Vertrauensfrage stellen. Am 15. Januar soll das Parlament darüber abstimmen. Bis Ende März könne es Neuwahlen geben. Er wolle sich deshalb auch mit Oppositionsführer Friedrich Merz treffen.

In den Sitzungswochen des Bundestags bis Weihnachten wolle er alle Gesetze zur Abstimmung stellen, die keinen Aufschub duldeten. Dazu gehören nach seinen Worten die Stabilisierung der Rente sowie Sofortmaßnahmen für die Industrie.

"Lindner hat öffentlich eine andere Politik gefordert"

21.29 Uhr: "Als Bundeskanzler habe ich einen Amtseid geschworen." Dieser habe große Bedeutung. "Warum sage ich das?", so Scholz. "Bundesminister Lindner hat öffentlich und ultimativ eine andere Politik gefordert." So wolle er etwa an den Renten kürzen, erklärt Scholz.

Scholz über Lindner: "Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen"

21.27 Uhr: "Zu oft hat Bundesminister Lindner fachfremd Gesetze verhindert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen", sagt Scholz.

Scholz: "Ich hätte Ihnen diese Entscheidung gerne erspart"

21.25 Uhr: Scholz habe der FDP ein umfassendes Angebot gemacht, so Scholz. Er wolle ihm entgegenkommen. Das Angebot umfasste laut Scholz vier Kernpunkte: Man sorge für bezahlbare Energie. Zweitens: "Wir schnüren ein Paket, das Arbeitsplätze in der Automobilindustrie und bei den vielen Zuliefererbetrieben sichert." Drittens: Es sollte eine Investitionsprämie eingeführt werden. Und viertens: "Wir erhöhen die Unterstützung für die Ukraine."

Der Bundesfinanzminister zeige keinerlei Bereitschaft, auf Kompromisse einzugehen. "Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich hätte Ihnen diese schwere Entscheidung gerne erspart", so Scholz. "Als Bundeskanzler kann ich das nicht dulden."

Scholz tritt vor die Presse

21.22 Uhr: Scholz tritt vor die Presse.

AfD-Chef Chrupalla: Scholz muss Vertrauensfrage stellen

21.19 Uhr: AfD-Chef Tino Chrupalla fordert Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach der Entlassung des Finanzministers auf, die Vertrauensfrage zu stellen. Er sagte t-online: "Bundeskanzler Olaf Scholz muss Deutschland nun einen letzten Dienst erweisen und umgehend die Vertrauensfrage stellen."

Scholz soll vor die Presse treten

21.10 Uhr: Olaf Scholz soll in wenigen Minuten vor die Presse treten.