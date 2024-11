FDP-Generalsekretär: Ampel-Ende am Mittwoch möglich

11.44 Uhr: Der FDP-Generalsekretär Djir-Sarai schließt ein Ampel-Ende am Mittwoch explizit nicht aus. Ob Mittwoch im Koalitionsausschuss auch ein Schluss aus den Gesprächen sein könne, dass es so nicht weitergehe? "Das wird man sehen", sagt Djir-Sarai während einer Pressekonferenz. Es lägen mit dem Papier sehr konkrete Dinge vor. Es sei eine Grundsatzentscheidung, wie eine Wirtschaftswende aussehen könnte.

Djir-Sarai kündigt bis dahin eine Art Ampel-Aus-Moratorium an. "Der Bundeskanzler und der Bundesfinanzminister haben sich versichert, dass es bis Mittwoch keine spontane Entscheidung gibt", sagt Djir-Sarai. Jetzt soll geredet und am Mittwoch dem Koalitionsausschuss berichtet werden. Djir-Sarai kritisiert Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erneut hart. "Wir wollen jetzt wissen, was der eigentlich zuständige Wirtschaftsminister vorschlägt", so Djir-Sarai. "Die bisherige Wirtschaftspolitik war nicht erfolgreich."