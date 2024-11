Ein Gespenst geht um in Deutschland – das Gespenst der Düsternis. Binnen weniger Stunden scheint sich die ganze Welt verdunkelt zu haben, überall scheinen Gewissheiten, Stabilität und Ordnung zusammenzubrechen. In Amerika gelangt der kriminelle Spalter Donald Trump wieder an die Macht. In Berlin fliegt die Bundesregierung auseinander. In der Ukraine sind Putins Krieger auf dem Vormarsch. Auch nordkoreanische Soldaten kämpfen jetzt auf dem Schlachtfeld in Osteuropa, der Krieg wird globalisiert. Die deutsche Wirtschaft schmiert ab, Aktienkurse brechen ein, Autobauer kündigen Massenentlassungen an. Die Klimakatastrophe verschärft sich rasant, soeben ist das 1,5-Grad-Ziel gerissen worden, wie der EU-Klimawandeldienst meldet. Die Bilder von der Überschwemmungskatastrophe in Spanien verdeutlichen mit brutaler Wucht, was da auf uns zukommt.